Діловий стиль у монохромі: що одягнути на роботу, щоб виглядати стильно та елегантно (фото)

Топ-5 ідей стильних луків для роботи в офісі

Монохромний підхід у створенні образів – завжди хороша ідея, оскільки ризик зробити стилістичні помилки практично нульовий. При цьому монохромні образи можуть бути дуже сучасними, стильними та елегантними. Раніше ми розповідали про трендові сукні для осіннього гардеробу, а сьогодні ділимося ідеями стильних образів для роботи в офісі.

Монохромні луки завжди позиціонувалися дизайнерами як такі, що підкреслюють елегантність і додають образам особливої вишуканості. Візуально таке вбрання виглядає дуже гармонійно через поєднання відтінків. Особливо актуальні вони восени, коли на перший план виходять шоколадні, бежеві та пастельні відтінки, пише lux.fm.

Цього сезону на піку трендів оливкові, коричневі та теплі відтінки, які чудово поєднуються між собою, роблячи образ вишуканим. Якщо хочете додати нотку аристократичності – вибирайте світліші тони.

Крім того, монохромний стиль дуже практичний, створювати такі образи дуже легко і під силу жінкам усіх вікових категорій. Просто виберіть у своєму гардеробі речі однакових або дуже близьких по відтінку речей та імпровізуйте, створюючи стильні луки для роботи та прогулянок.

Топ-5 варіантів монохромних луків для роботи в офісі

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