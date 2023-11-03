Total Look у листопаді 2023: як носити однотонні образи, щоб не виглядати нудно (фото)

Цікаві ідеї, як носити тотал цибулю в листопаді

Тотал лук знову актуальний. Восени 2023 однотонні образи знову на піку популярності. Однак, потрібно знати, як їх носити, щоб не виглядати нудно. Ми вже розповідали, що одягти на роботу, щоб виглядати стильно та елегантно, а сьогодні розберемося, як носити Total Look у листопаді.

Як розповіла стиліст Діана Базан в Instagram, не потрібно боятися однотонного вбрання, тому що воно може виглядати дуже елегантно і благородно. Головне — дотримуватись деяких правил.

Фактура

Щоб зробити однотонний образ цікавішим, його можна розбавити одягом різної фактури. Сміливо експериментуйте зі шкірою, трикотажем, мереживом та натуральними матеріалами.

Крій

Ще один спосіб урізноманітнити образ — додати до нього цікаві елементи, одяг незвичайного крою та нестандартні рішення. Тоді лук точно не буде нудним.

Колір

Дуже важливий момент у Total Look, це правильно підібраний колір. Зараз на піку популярності приглушені пастельні та теплі шоколадні відтінки. Разом з тим, трохи яскравого кольору теж не завадить.

Аксесуари

Прекрасним доповненням до Total Look можуть бути стильні аксесуари. Акуратні сумочки, елегантні черевики або оригінальні прикраси прикрашатимуть однотонний лук.

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