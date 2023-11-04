Як модно одягнутися цієї зими: трикотажні тренди та три нестандартних чудових луки (фото)

Актуальні сети з трикотажу на осінь/зиму 2023

Якщо ви могли подумати, що трикотажні костюми — це нудно та не актуально, то стилісти поспішають вас у цьому зневірити. Модні цього сезону трендові силуети піднімуть градус стилю у вашому образі відразу на кілька поділів!

Які формати трикотажних сетів будуть актуальними цього сезону осінь/зима, у своєму блозі в Іnstagram розповів стиліст Матвій Калугін. Фешн-експерт запевняє — подібні костюмні рішення геніальні за холодної погоди для тих, хто цінує затишок та тепло.

Який трикотаж найкращий — поради стиліста

При виборі трикотажного сета насамперед слід враховувати:

Склад — якщо у вас надчутлива шкіра, то краще вибирати костюми з мериносом або кашеміром у складі. Також чудово підійдуть варіанти зі 100% бавовни. Добре зігріватимуть сети з високим вмістом вовни, альпаки, мериноса або кашеміру у складі.

— якщо у вас надчутлива шкіра, то краще вибирати костюми з мериносом або кашеміром у складі. Також чудово підійдуть варіанти зі 100% бавовни. Добре зігріватимуть сети з високим вмістом вовни, альпаки, мериноса або кашеміру у складі. Щільність — важливо, щоб матеріал був досить щільним. Занадто тонкий трикотаж сильніше розтягуватиметься, а також здатний мимоволі підкреслити небажані особливості вашої фігури.

— важливо, щоб матеріал був досить щільним. Занадто тонкий трикотаж сильніше розтягуватиметься, а також здатний мимоволі підкреслити небажані особливості вашої фігури. Довжина та посадка — трикотажний сет повинен доставляти комфорт та розслабленість. Якщо сумніваєтеся, краще вибрати більший розмір.

При цьому штани не повинні бути надто короткими, а плечі светра – стискати. Такий костюм навряд чи буде для вас затишною повсякденною базою на холодну пору року, зазначає стиліст.

Які трикотажні костюми в моді – шість форматів

Цього сезону осінь/зима актуальні наступні формати трикотажних сетів:

класичний сет із джемпера та штанів;

кардиган + штани;

кардиган + спідниця міді;

джемпер + спідниця міні;

кардиган + спідниця міні;

трикотажний жилет + штани.

На фото ви побачите костюми з актуальних колекцій брендів. Також стиліст пропонує три ідеї нестандартних луків із трикотажем — драматичний, повсякденно-затишний та елегантний.

Трендові силуети підкреслюють стиль

Трикотажні костюми в моді

Комфортний та елегантний образ

М’який та затишний образ

Лук у драматичному стилі

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