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Як модно одягнутися цієї зими: трикотажні тренди та три нестандартних чудових луки (фото)

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Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Мода на осінь та зиму 2023 — стильно та тепло
Мода на осінь та зиму 2023 — стильно та тепло. Фото Freepik

Актуальні сети з трикотажу на осінь/зиму 2023

Якщо ви могли подумати, що трикотажні костюми — це нудно та не актуально, то стилісти поспішають вас у цьому зневірити. Модні цього сезону трендові силуети піднімуть градус стилю у вашому образі відразу на кілька поділів!

Які формати трикотажних сетів будуть актуальними цього сезону осінь/зима, у своєму блозі в Іnstagram розповів стиліст Матвій Калугін. Фешн-експерт запевняє — подібні костюмні рішення геніальні за холодної погоди для тих, хто цінує затишок та тепло.

Який трикотаж найкращий — поради стиліста

При виборі трикотажного сета насамперед слід враховувати:

  • Склад — якщо у вас надчутлива шкіра, то краще вибирати костюми з мериносом або кашеміром у складі. Також чудово підійдуть варіанти зі 100% бавовни. Добре зігріватимуть сети з високим вмістом вовни, альпаки, мериноса або кашеміру у складі.
  • Щільність — важливо, щоб матеріал був досить щільним. Занадто тонкий трикотаж сильніше розтягуватиметься, а також здатний мимоволі підкреслити небажані особливості вашої фігури.
  • Довжина та посадка — трикотажний сет повинен доставляти комфорт та розслабленість. Якщо сумніваєтеся, краще вибрати більший розмір.

При цьому штани не повинні бути надто короткими, а плечі светра – стискати. Такий костюм навряд чи буде для вас затишною повсякденною базою на холодну пору року, зазначає стиліст.

Які трикотажні костюми в моді – шість форматів

Цього сезону осінь/зима актуальні наступні формати трикотажних сетів:

  • класичний сет із джемпера та штанів;
  • кардиган + штани;
  • кардиган + спідниця міді;
  • джемпер + спідниця міні;
  • кардиган + спідниця міні;
  • трикотажний жилет + штани.

На фото ви побачите костюми з актуальних колекцій брендів. Також стиліст пропонує три ідеї нестандартних луків із трикотажем — драматичний, повсякденно-затишний та елегантний.

Модні трикотажні костюми
Трендові силуети підкреслюють стиль
Модний трикотажний костюм
Трикотажні костюми в моді
Лук в елегантному стилі
Комфортний та елегантний образ
Лук у повсякденному стилі
М’який та затишний образ
Модний аутфіт цієї осені
Лук у драматичному стилі

Раніше "Телеграф" розповідав, яка осіння капсула 2023 року виведе ваш образ на новий рівень. Подивіться добірку шикарних луків в осінній палітрі та виберіть той, який припаде вам до душі!

Теги:
#Мода #Зима #Осінь #Трикотаж #Тренди