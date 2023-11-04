Як модно одягнутися цієї зими: трикотажні тренди та три нестандартних чудових луки (фото)
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Актуальні сети з трикотажу на осінь/зиму 2023
Якщо ви могли подумати, що трикотажні костюми — це нудно та не актуально, то стилісти поспішають вас у цьому зневірити. Модні цього сезону трендові силуети піднімуть градус стилю у вашому образі відразу на кілька поділів!
Які формати трикотажних сетів будуть актуальними цього сезону осінь/зима, у своєму блозі в Іnstagram розповів стиліст Матвій Калугін. Фешн-експерт запевняє — подібні костюмні рішення геніальні за холодної погоди для тих, хто цінує затишок та тепло.
Який трикотаж найкращий — поради стиліста
При виборі трикотажного сета насамперед слід враховувати:
- Склад — якщо у вас надчутлива шкіра, то краще вибирати костюми з мериносом або кашеміром у складі. Також чудово підійдуть варіанти зі 100% бавовни. Добре зігріватимуть сети з високим вмістом вовни, альпаки, мериноса або кашеміру у складі.
- Щільність — важливо, щоб матеріал був досить щільним. Занадто тонкий трикотаж сильніше розтягуватиметься, а також здатний мимоволі підкреслити небажані особливості вашої фігури.
- Довжина та посадка — трикотажний сет повинен доставляти комфорт та розслабленість. Якщо сумніваєтеся, краще вибрати більший розмір.
При цьому штани не повинні бути надто короткими, а плечі светра – стискати. Такий костюм навряд чи буде для вас затишною повсякденною базою на холодну пору року, зазначає стиліст.
Які трикотажні костюми в моді – шість форматів
Цього сезону осінь/зима актуальні наступні формати трикотажних сетів:
- класичний сет із джемпера та штанів;
- кардиган + штани;
- кардиган + спідниця міді;
- джемпер + спідниця міні;
- кардиган + спідниця міні;
- трикотажний жилет + штани.
На фото ви побачите костюми з актуальних колекцій брендів. Також стиліст пропонує три ідеї нестандартних луків із трикотажем — драматичний, повсякденно-затишний та елегантний.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка осіння капсула 2023 року виведе ваш образ на новий рівень. Подивіться добірку шикарних луків в осінній палітрі та виберіть той, який припаде вам до душі!