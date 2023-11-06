Денім на піку трендів: як стильно вплітати джинсові речі в осінній гардероб (фото)

Головні тренди цієї осені у джинсовому гардеробі

Денім не залишає модні подіуми і залишається актуальним і в осінньо-зимовому сезоні. Якщо правильно поєднувати та стильно вплітати джинсові речі у свій гардероб, образ вийде фантастичним. Ми вже розповідали, як носити однотонні образи, щоби не виглядати нудно, а сьогодні ділимося, як підкреслити осінні образи з денімом.

Модні експерти глянцю Harpers Bazaar розповіли про шість головних тенденцій у денімовому гардеробі. Як виявилося, у тренді не лише різні крої джинсових штанів, а й спідниці та навіть тренчі.

Джинсові спідниці

Не варто забувати про спідниці в осінній період. Джинсові спідниці будуть на піку трендів цього холодного сезону. Головне правильно їх комбінувати. Спробуйте поєднувати різні фактури, асиметричні вирізи та декоративні елементи. Джинсова спідниця навіть у холодну погоду не дасть вам замерзнути, і виглядатиме стильно та жіночно.

Фото: Freepik

Укорочені джинси

Такі джинси підійдуть модницям, які хочуть підкреслити не лише вбрання, а й стильне взуття. Тут виграшні всі варіанти — і вузькі вкорочені джинси, і з кльошем. Сміливо поєднуйте такі штани з високими шкарпетками, гетрами та модними черевиками або лоферами.

Фото: Freepik

З низькою посадкою

Джинси з низькою посадкою повернулися у тренди цього сезону. І йдеться не лише про вузькі штани, а й спідниці та шорти також. Щоб не замерзнути, можна поєднувати такі джинси з теплими подовженими светрами, піджаками та куртками.

Фото: Freepik

Джинсовий тренч

У гардеробі кожної модниці є класичний бежевий тренч. А як щодо джинсового? Така річ в осінньому гардеробі — відмінний вибір, і від холоду захистить і виглядатиме неординарно та стильно.

Фото: Freepik

Сорочка

Джинсова сорочка – незамінна річ в осінньому гардеробі. Вона чудово поєднується, як з джинсовими штанами, так і з більш класичними чорними штанами. А накинувши зверху піджак або пальто стриманого базового відтінку, ви виглядатимете дуже стильно та сучасно.

Фото: Freepik

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити трендове червоне взуття у сезоні 2023/2024. Червоне взуття - чудовий акцент в образі.