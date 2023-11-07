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Сховайте подалі у шафу: головні антитренди осіннього гардеробу, які зіпсують образ (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Деякі речі краще поки що заховати подалі Новина оновлена 07 листопада 2023, 09:17
Деякі речі краще поки що заховати подалі. Фото Freepik

Які речі краще не носити цієї осені

У всіх модниць в осінньому гардеробі завжди є класичні речі, які ніколи не виходять із моди, але також там є й тимчасові трендові вбрання, що втрачають свою актуальність. Перед тим, як оновлювати гардероб на осінньо-зимовий період, дізнайтеся, які речі краще поки що сховати подалі.

Цього року у списку антитрендів опинилося багато предметів гардеробу, пише gazeta.ua. Серед них приталені куртки, трикотажні костюми, подовжені дублянки та інші речі.

Приталена куртка

Цього осінньо-зимового сезону краще відмовитися від приталених курток і віддати перевагу оверсайзу. Такий варіант відмінно поєднуватиметься, як зі спортивним стилем, так і з більш вишуканим.

червона куртка
Фото: Freepik

Подовжена дублянка

Дублянки безумовно зараз у моді, проте деякі фасони втратили свою актуальність. Наприклад, від подовженої дублянки у своїй шафі поки що краще відмовитися, щоб образ не здавався застарілим.

дебленка
Фото: Freepik

Трикотажний костюм

Трикотажні костюми поступово втрачають свою актуальність. Звичайно, повністю вони кануть у лету пізніше, але сховати його краще вже зараз.

спортивний костюм
Фото: Freepik

Укорочені джинси

Головний антитренд цієї осені – укорочені джинси. Щоб не зіпсувати образ, вибирайте ширші і довші моделі, вони не псуватимуть фігуру.

образ з джинсами
Фото: Freepik

Дуті жилети

Дуті жилети виходять із моди, тоді як на перший план стають трикотажні в’язані жилети. Вони чудово поєднуються з блузами, светрами та спортивним стилем.

чорний жилет
Фото: Freepik

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Теги:
#Антітренд #мода на осінь