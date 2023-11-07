Який манікюр зробити на Новий рік: топ-5 головних трендів, щоб сяяти під час свят (фото)

Підкресліть новорічний образ яскравим манікюром

Час біжить швидко, озирнутися не встигнете, як уже новорічні свята на порозі. Тому потрібно заздалегідь спланувати свій образ для головної ночі у році та подбати про запис на манікюр. А перед цим дізнатися про модні тенденції у нейл-арті. Раніше ми розповідали про червоний манікюр, який підійде всім жінкам, а сьогодні "Телеграф" ділиться трендовими ідеями новорічного нейлу.

П’ять головних трендів у манікюрі на Новий рік 2024

Відтінок дорогоцінних металів

Сяючий манікюр завжди є актуальним під час новорічних свят. А цього сезону блискучі відтінки набувають ще й металевого блиску коштовностей. Для досягнення максимального ефекту найкраще використовувати втірку і котяче око.

Зелений з блискітками

2024 — рік Зеленого Дерев’яного дракона. Так що зелений колір буде на піку трендів у гардеробі та манікюрі. Сміливо вибирайте різні відтінки зеленого манікюру і не помилитеся. Також можна поекспериментувати з дизайнами та блискітками.

Кристали та стрази

Для найсміливіших модниць чудова новина — у тренди повертаються стрази та кристали. Для новорічних свят такий дизайн манікюру буде чудовим рішенням. Готуйтеся отримувати компліменти.

Луска дракона

Знову ж таки, рік Зеленого Дракона, відповідно і в манікюрі з’явився новий тренд на ефект луски на нігтях. Досвідчені нейл-майстри знають, як зробити таке покриття. І не зупиняйтесь на зелених відтінках, тут можуть бути різні кольори та поєднання.

Класичний червоний

Червоний манікюр — це постійна класика, яка доречна завжди. У новорічні свята попит на червоний манікюр підвищується, адже це один із традиційних відтінків цього періоду. Червоний манікюр зробить ваш образ елегантним та стриманим, якщо ви не готові до експериментів із лускою та стразами.

Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї сапфірового манікюру, який нікого не залишить байдужим. Це буквально розкіш на ваших нігтях.