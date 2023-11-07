Весна буде яскравою: головні трендові кольори 2024 року від Інституту кольору Pantone (фото)

Шикарні кольори – обов’язково зверніть увагу та збережіть собі в закладки

Інститут кольору Pantone опублікував новий звіт, у якому представив десятку найвидатніших кольорів на основі показів NYFW. Тиждень моди в Нью-Йорку дав можливість ознайомитися з тенденціями осіннього стріт стайлу 2023 року та представив тренди майбутнього сезону. На відміну від шоколадно-осінньої палітри, насиченої спокійними теплими відтінками, весна 2024 року — на кольоровому контрасті.

Добірку головних кольорів, що опинилися на вершині стилю за версією Інституту кольору Pantone, опублікував у своєму Instagram відомий дизайнер одягу, український модельєр Андре Тан. Він зазначив, що на осінніх показах 2023 року на подіумах було багато чорного кольору, тому весняна палітра — яскрава і жвава.

Модна палітра кольорів 2024 — головні тренди

Rooibos Tea. Чай Ройбуш, насичений червоний чай із насиченими деревними нотами.

Desert Flower. Квітка пустелі, тепла і приваблива. Андре Тан порівняв цей колір із лососем.

Watercress — крес-салат. Яскраво виражений відтінок.

Marlin – водний синій. Нагадує про тропічні води.

Теплий синій колір тропічного океану. instagram.com/andre_tan_official

Chambray Blue. Освітлений синій денім, наповнений легкою життєвою силою.

Блакитний з сірим відтінком. instagram.com/andre_tan_official

Mushroom – нейтральний і теплий. Класичний шляхетний відтінок.

Orangeade — солодкий та гострий. Червоно-жовтогарячий відтінок з фруктово-цитрусовими нотками.

Mint — зелений ментол, що охолоджує. Колір, як ковток свіжого повітря.

Lemon Drop. Лимонна крапля, концентрована цедра.

Лимонний льодяник, акцентний колір. instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер підкреслив, що в цій добірці багато чистого, відкритого кольору. І всі кольори палітри чудово поєднуються між собою.

Зазначимо, згідно зі звітом Pantone, колір mushroom входить до п’ятірки нової класики весни NYFW 2024. Крім Mushroom, це діамантовий білий (Brilliant White) та спокійні нейтральні відтінки: Northern Droplet (дощовий сірий), Quiet Shade (темно-сірий) та Brush (утилітарний відтінок хакі).

Крім того, за версією Pantone, до десятки головних весняних кольорів входять кольори Capri (яскраво-блакитний відтінок, що нагадує води Блакитного гроту) і Pastel Lilac — пастельний бузок, м’який і пудровий лавандовий відтінок.

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