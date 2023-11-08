Оновлюємо зимовий гардероб: головні тренди грудня, щоб підкреслити свій стиль

Названі найтрендовіші новинки на грудень

Зима вже близько, а значить настав час оновити свій гардероб, щоб бути в тренді і не втрачати стиль. Цього сезону багато новинок, які порадують модниць своєю елегантністю та практичністю. Ми вже розповідали, як стильно вплітати джинсові речі у свій гардероб, а сьогодні ділимося головними трендами на грудень.

Модний глянець ELLE назвав топ-6 найтрендовіших новинок цієї зими. Давайте розбиратися, що буде в моді у грудні.

Укорочений пуховик

Укорочений пуховик — ідеальний варіант верхнього одягу на зиму, він у топі трендів у своїй категорії. На відміну від короткої дутої куртки, пуховик до середини стегна прикриє талію і зігріє в холодну погоду. Краще віддати перевагу насиченим та яскравим відтінкам, також не забувайте про пояс, який стане яскравим акцентом образу з пуховиком.

Фото: Freepik

Оверсайз-бомбер

Такий бомбер, як головний конкурент укороченого пуховика, теж у трендах цієї зими. Це ідеальний варіант на грудень, якщо не буде сильних морозів. Поєднувати оверсайз бомбер можна з вузькими джинсами-скінні та масивними черевиками, або ж з сукнею та високими чоботями.

Фото: Freepik

Балаклава

Модні моделі балаклави знову повертаються до зимових трендів. Такий головний убір чудово зігріє в зимові холоди і стане яскравою родзинкою всього образу. Вибирайте балаклави з натуральних матеріалів та віддавайте перевагу яскравим кольорам.

Фото: Freepik

Трикотажна сукня

Основою зимового гардеробу може стати трикотажна сукня, яка не втрачає своєї актуальності. Таке вбрання тепле і практичне з одного боку, але також стильне та елегантне з іншого. Відмінний варіант плаття-міді пастельних відтінків, яке можна поєднувати з високими чоботами та жилетами.

Фото: Freepik

Кардиган

Кардигани знову у трендах, як данина ностальгії по 2000-х. Цей предмет гардеробу краще вибирати в більш укорочених моделях, оверсайз варіантах і пастельних спокійних тонах. Такий кардиган стане незамінною річчю у зимовому гардеробі кожної модниці.

Фото: Freepik

Кольоровий гольф

Водолазки та гольфи – зручна базова річ, яка може бути стильною та елегантною, якщо правильно вплітати їх у свої образи. Цього зимового сезону зупиніть свій вибір на яскравих відтінках, а нудні базові – чорний та білий – сховайте подалі у шафу. Гольфи чудово поєднуються з костюмами, жакетами та строгими спідницями, та й до джинсів вони теж чудово підійде.

Фото: Freepik

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