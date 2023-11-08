Червоний манікюр на Новий рік 2024: найкращі ідеї та дизайни з блискітками та малюнками (фото)

Ваші руки будуть у центрі уваги

До новорічних свят залишилося зовсім небагато часу. Озирнутися не встигнете, як всі довкола заметушаться у підготовці до новорічної ночі. Отже, саме час подбати про те, який манікюр зробити на новий рік.

Як відомо, 2024 — це рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Звичайно ж, у тренді все зелене та блискуче. Однак, і червоний колір стане більш актуальним в одязі та манікюрі, коли час наближається до новорічних свят, адже це один із традиційних відтінків новорічного періоду.

Вибираючи, який манікюр зробити до Нового року, зупиніть свій вибір на класичному червоному або червоному з блискітками і сяючими ефектами. Тоді ваші руки точно будуть у центрі уваги. Для найсміливіших модниць підійде варіант червоного манікюру зі стразами та хитромудрими малюнками, це додасть образу нотку грайливості та кокетства.

Червоний колір у манікюрі відмінно поєднується із золотистими відтінками, так що можна зробити дизайн із золотими блискітками та ефектами. Прекрасним рішенням буде і новорічний малюнок на одному чи кількох нігтях. Якщо готові до експериментів, вибирайте неординарніші та екстравагантніші дизайни манікюру на новий рік.

Топ-10 ідей червоного манікюру на Новий рік

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї сапфірового манікюру, який нікого не залишить байдужим. Це буквально розкіш на нігтях.