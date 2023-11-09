У чому зустрічати Новий рік Дракона: трендові сукні, кольори та фасони для новорічної вечірки (фото)

Найтрендовіші ідеї нарядів на Новий рік

Новорічні свята та корпоративи не за горами, а значить саме час подумати, у чому зустрічати Новий рік. Символом нового 2024 стане Зелений Дерев’яний Дракон, це означає, що і кольори, і фасони нарядів для новорічної вечірки повинні бути відповідні. Ми вже розповідали, який манікюр зробити на Новий рік, а сьогодні ділимося ідеями святкових образів.

Стилісти рекомендують вибирати одяг із дорогих матеріалів — атласу, оксамиту, шовку, шифону, пише stylus.ua. А при виборі образів керуватися простим принципом має бути зручно і стильно.

У чому зустрічати Новий рік 2024

Червоне плаття

І хоча рік Зеленого Дракона, але для новорічної вечірки у топі трендів саме вогняна червона сукня. Таке вбрання виглядатиме дуже доречно у новорічні свята. Можна доповнити його золотистими аксесуарами, прикрасами, сумочкою та взуттям. І ви будете сяяти на святі.

Фото: Pinterest

Коктейльне плаття

Коктейльна сукня також буде доречною для новорічного корпоративу. З кольорами можете експериментувати, велика палітра — від того ж червоного, до зеленого, оливкового, золотистого, смарагдового. Підійде також коктейльна сукня з декоративними елементами, типу мережива, паєток і заклепок.

Фото: Pinterest

Маленьке чорне плаття

Сукня в стилі Шанель не втрачає своєї актуальності ніколи, це незмінна класика стилю. Якщо віддаєте перевагу стриманим елегантним образам, чорна сукня буде дуже виграшним варіантом. Доповнити образ можна золотистими або прикрасами із смарагдами.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Сукня-комбінація

Цей тренд не сходить зі світових подіумів і залишається актуальним для новорічних свят. Якщо вам подобається такий стиль, сміливо вбирайтеся на новорічну вечірку у сукні-комбінації. Воно підкреслить жіночність і зробить образ вишуканим.

Фото: Pinterest

Сукня з пишними рукавами

Рукави-ліхтарики в сукнях знову набирають популярності, тож для новорічного корпоративу таке вбрання буде дуже доречним. Відтінки ті самі — червоний, чорний, зелений, золотистий. І з тканинами не продешевіть, щоб не засмутити символ року.

Фото: Pinterest

Сукня міді

Сукня довжиною трохи нижче коліна теж стильно виглядатиме на новорічному корпоративі або сімейній вечірці. Однак головною деталлю такої сукні має бути відкрите декольте, яке підкреслить жіночність і додасть образу романтичності.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди грудня, щоб підкреслити свій стиль. Дізнайтеся, як оновити гардероб.