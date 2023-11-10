Яку зачіску зробити на Новий рік 2024: стильні ідеї укладок для святкової вечірки (фото)

Найкрасивіші ідеї до свята

Зовсім скоро настане час новорічної метушні, вибору подарунків та підбору гардеробу до святкових корпоративів та вечірок. Отже, саме час розглянути варіанти святкових зачісок на Новий рік 2024. Ми вже розповідали про трендові сукні для новорічної вечірки, а сьогодні ділимося ідеями зачісок на свято.

Швидка та стильна зачіска

У новорічні свята стильною зачіскою може стати звичайний хвіст із волосся, проте зробити його потрібно по-особливому. Зберіть волосся у хвіст і обмотайте одним пасмом місце з гумкою, а потім причешіть і укладіть волосся засобами для укладки, щоб воно було гладким. Ще один варіант простої і швидкої зачіски — це розпущене злегка завите волосся з кокетливою косичкою збоку.

Фото: Pinterest

Зачіска на коротке волосся

Варіант з хвостом буде добре виглядати на довшому волоссі. А якщо у вас коротка стрижка, то пасма можна накрутити плойкою і розпустити в об’ємній укладці з використанням відповідних засобів для фіксації. Також укласти коротке волосся можна з використанням гарних шпильок та асиметричних пасм.

Фото: Pinterest

Зачіска на довге волосся

Накрутіть довгі локони і зберіть волосся у високий хвіст, а потім розпустіть пасма до обличчя. Такий варіант виглядатиме незвичайно та стильно. Ще одна зачіска — це завите волосся з передніми пасмами, яке акуратно зібране на потилиці за допомогою гарної шпильки.

Фото: Pinterest

Голівудська хвиля

Це елегантний варіант укладання для спокійного слухняного волосся. Як кажуть стилісти, такі зачісками завжди виглядають дуже вишукано і жіночно і підкреслюють природну красу своїми гладкими хвилями.

Фото: Pinterest

Святковий пучок

Зібране в пучок волосся це не завжди нудно і по-домашньому. Пучок можна зробити у святкових варіантах — або тугіший і прилизаний, або розпушений з пасмами. Така зачіска теж чудово впишеться в образ.

Фото: Pinterest

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