Шикарний осінній дизайн: 20 трендових ідей нейл-арту, які варто спробувати в листопаді (фото)

Так чи інакше, листопад вступає у свої права. Хоча погода в Україні досі нас балувала, до снігу та морозів залишилося не так багато часу.

Тим більше потрібно встигнути спробувати ці унікальні ідеї теплого дизайну манікюру на панелі осінніх кольорів! Портал Byrdie зібрав багато способів прикрасити свої нігті протягом місяця.

Ідеї манікюру в трендах осені 2023

Замість банальних наклейок з листям можна повністю відтворити відтінки осіннього листя з різнобарвним французьким манікюром. Френч залишається в тренді, причому класичному дизайну не поступаються різні варіації — як колірні, так і з текстурою і навіть з розташуванням.

Квінтесенцією осінніх трендів є коричневий та зелений у різних відтінках. Такий образ нігтів ідеально підходить для цього сезону. Якщо у вас точна рука, ви можете промалювати звивисті завитки пензликом для нейл-арту з тонкими лініями. В іншому випадку краще запишіться на манікюр, щоб надати досконалого вигляду своїм нігтям!

Ще одним з найпопулярніших трендів манікюру 2023 стали хромовані нігті. Відмінним вибором для листопада буде металік із принтом на осінню тему.

Листя на деревах змінюється на наших очах, але землисто-зелені та золоті відтінки залишаються основним кольором осені – і, таким чином, ідей листопадового нейл-арту. Тому не можна не згадати про нігті із золотою фольгою. Вони неймовірно шикарні, не кажучи вже про те, що ідеально підходять для загальної естетики листопада.

До вашої уваги пропонуємо два десятки листопадових ідей нейл-арту, які можна спробувати в наступні дні та тижні. Гортайте далі, щоб знайти свій наступний манікюр!

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр на новий рік 2024 року підніме вас на вершину стилю. Обов’язково перегляньте цю добірку та виберіть свій дизайн!