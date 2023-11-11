Стильні тенденції зими: 13 трендів зимової моди, про які потрібно знати цього сезону (фото)

На карту моди повернулися несподівані тренди

Офіційно настала холодна осінь, а це означає, що настав час відкрити для себе ключові тенденції цьогорічної зимової моди. Завдяки чотирьом світовим столицям моди – Нью-Йорку, Лондону, Мілану та Парижу – є набагато цікавіші тенденції сезону осінь-зима 2023/2024, ніж парасолька та гумові чоботи.

Якщо залишити осторонь метеорологічний хаос, всі ці модні розваги нового сезону насправді є одним із найзахопливих моментів приходу зими, зазначає портал Glamour. А щодо любителів багатошаровості, то одна думка про гарне пальто поверх супер-шикарного трикотажу змушує нас — наважимося сказати — бажати цих нижчих температур.

Модні тренди осінь-зима 2023/2024

Дізнайтеся, як може виглядати ваш гардероб цієї зими. Це ключові моменти, які допоможуть вам підготуватись до нового сезону!

Вічне плісування

Плісування – один із найпростіших способів підкреслити зовнішній вигляд – повертається цієї зими. Незалежно від того, чи вибираєте ви м’яку драпіровану складку à la Loewe або складнішу, щільну складку, як у Paco Rabanne і Rokh, це чудовий спосіб додати відчуття текстури, не ускладнюючи образ через різні тканини або шари. Зберігайте решту наряду відносно монохромним, щоб дозволити плісуванню говорити за все.

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Нова баска

Баска офіційно повернулася на карту моди. Створюючи гарний силует, традиційна форма кльош виробу з баскою робить його універсальним і відмінним способом підкреслити більш стриманий образ.

Фото: Getty Images/Glamour

Спокійна розкіш

Одна з найпростіших тенденцій цієї зими набирає обертів на модній арені протягом останніх місяців. Це, по суті, протилежність яскравій демонстрації багатства через логотипи та миттєво відомі дизайнерські принти, це мистецтво витонченості. Від постійних жилетів до блейзерів і навіть просто красиво скроєних джинсів, спокійна розкіш стане одним із найрозумніших трендів цього сезону завдяки своїй позачасовій довговічності.

Фото: Getty Images/Glamour

Червоний у тренді

Люди завжди хочуть знати про "колір сезону", і хоча фуксія все ще переживає свою актуальність завдяки фільму про Барбі, серед модних інсайдерів немає жодних сумнівів, що справжнім відтінком для AW23 є червоний. Не ніжно червоний, не рубіновий, малиновий чи бордовий, а старий добрий червоний. Надягайте його з ніг до голови, щоб отримати додаткові бали.

Фото: Getty Images/Glamour

Прозорий одяг

Так, ми знаємо, це тренд, який не здасться. Але оскільки дизайнери завжди розширюють межі, створюючи прозорий одяг, не дивно, що ми не нудьгуємо. Під цими прозорими футлярами немає скромних суконь чи штанів – цієї зими оголити білизну буде цікаво.

Фото: Getty Images/Glamour

Довге чорне пальто

Один із найпривабливіших трендів сезону, LBC (Long Black Coat) – найкрутіший варіант верхнього одягу для зими. Вам не потрібно підмітати тротуари щоразу, коли ви виходите з дому. Виберіть те, що спадає трохи вище кісточки.

Фото: Getty Images/Glamour

Квітковий принт

Багато хто з нас любить квіти навесні, але чи вважали ви колись їх основою зимових тенденцій? Незабаром це зміниться: квіти займуть центральне місце на злітно-посадкових смугах AW23. Вибирайте з насиченим базовим кольором, найкраще чорним або вугільно-сірим. Незалежно від того, це одна квітка або кілька, це гарантований спосіб прикрасити модний краєвид у розпал зими.

Фото: Getty Images/Glamour

Яскраві колготки

Не непомітні чудові або функціональні чорні пари. Яскраво-червоний колір був на всіх подіумах цього сезону, але тут насправді немає правил — вибирайте червоні, сині, рожеві, зелені, білі.

Фото: Getty Images/Glamour

Олійно-жовтий колір

Більш тонкий, але не менш красивий колірний тренд, що з’являється восени/зимою, — це масляний, пастельно-жовто-золотистий тон. Носіння з голови до п’ят також часто вказує на тенденцію "тихої розкоші", оскільки випромінює витончену елегантність і одночасно є одним із найпростіших відтінків у носінні. На відміну від гучніших червоних моментів, це більш приглушений колірний тренд, який набагато менш агресивний.

Фото: Getty Images/Glamour

Шарфи та накидки

Знову 2010? Тому що всі ми збираємося купувати шарфи розміром з ковдру і шукати в Google найвишуканіші способи обернутися в них. Незалежно від того, чи вибираєте ви надзвичайно простий з приглушеним відтінком, невимушено накинутим на одне плече, або виразніший образ, як у Сен-Лорана і Габріели Херст, завдяки яскравим відтінкам/принтам і повному драпіруванню, важко в цьому помилитися.

Фото: Getty Images/Glamour

Рідкий метал

Металеві відтінки з’являються майже кожну зиму завдяки їхній міцній асоціації з сезоном вечірок, але для 2023 року справа не тільки в мерехтіння, а й у кількості та розміщенні. У той час як у минулих сезонах тут були вітальні вкраплення срібла та блискітки там, для осені/зими 2023 року немає жодних перешкод, оскільки зовнішній вигляд потребує повністю металевого підходу до тренду.

Фото: Getty Images/Glamour

Ремені з низькою талією

Ще одна тенденція, яка може змусити вас здригнутися. Але якщо ви не любите оголювати живіт — немає причин не носити ремінь поверх сукні. Обов’язково вибирайте сукню із заниженою талією, щоб не виглядати так, ніби ви просто занадто вільно застебнули ремінь, що стягує талію.

Фото: Getty Images/Glamour

Назад до школи

У 2023 році "шкільна" мода, а саме сорочки й краватки, стала однією з найбільш часто повторюваних тем подіумів AW23. Єдина відмінність полягає в тому, що цього разу ви можете поєднувати його з будь-яким низом, який вважаєте за потрібне.

Фото: Getty Images/Glamour

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