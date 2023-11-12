У чому зустрічати Новий 2024 рік: яскраві ідеї образів з блискучими сукнями (фото)
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Ви сяятимете на новорічній вечірці
Незабаром усіх захопить передноворічна метушня, новорічні корпоративи та вечірки, а все навколо наповниться святковою атмосферою. Саме час подумати про гардероб на новорічні свята. Раніше ми розповідали, яку зачіску зробити на Новий рік, а сьогодні ділимося ідеями новорічних образів.
"Телеграф" зібрав найяскравіші ідеї новорічного вбрання, щоб ви стали справжньою королевою корпоративу чи святкової вечірки на Новий рік Зеленого Дерев’яного Дракона.
Блискучі сукні
Відмінним варіантом вбрання для новорічної вечірки стане блискуча сукня, в якій ви будете головною зіркою свята. Таке вбрання додасть сяйва вашому образу, зробить вас помітною та яскравою. Можна експериментувати з відтінками, видами декору та довжиною вбрання. Головне — блиск і сяйво.
Сукня — бризки шампанського
Це вбрання бежевих і пастельних відтінків із сяючим декором зробить образ одночасно стримано-елегантним та злегка загадковим. А блискітки додадуть святкового настрою. Така сукня може бути як довгою, так і коротшою. У ньому ви почуватиметеся дуже вишукано та впевнено.
Блискуча спідниця
Якщо не можете вибрати сукню, сміливо обирайте спідницю. Відмінний варіант — класична спідниця-олівець, повністю декорована паєтками або іншими блискучими елементами. Якщо доповнити спідницю чорним топом, ви отримаєте дуже стильний і екстравагантний образ, який буде привертати увагу.
Маленьке чорне плаття
Це незмінна класика, яка ніколи не виходить із моди. Ефектна чорна сукня теж виділятиметься на новорічній вечірці, вона зробить образ ефектним та елегантним. Такий варіант підійде для цінительок стриманої класики.
Маленька червона сукня
Цей варіант підійде для модниць, які не хочуть бути в чорному, але ідея класичної маленької сукні їм дуже імпонує. Червоний колір особливо у тренді у новорічні свята, так що маленька червона сукня на святковій вечірці буде дуже доречною та стильною.
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