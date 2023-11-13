У чому зустрічати рік Зеленого Дракона 2024: відтінки та фасони вбрання, щоб сподобатися символу року (фото)

Підбираємо гардероб на новорічні свята

Згідно зі східним календарем, 2024 — це рік Зеленого Дерев’яного Дракона. До речі, це буде високосний рік, у ньому буде 366 днів, а у лютому – 29 днів. Ми вже розповідали про яскраві ідеї образів із блискучими сукнями для святкових вечірок, а сьогодні ділимося, в яких кольорах зустрічати Новий рік, щоб сподобатися символу року.

Головні кольори на Новий рік – всі відтінки зеленого, червоний, помаранчевий, золотистий, сріблястий

Фото: Pinterest

Головне правило — нічого нейтрального, пастельного, спокійного та скромного. Символ року дуже яскравий і харизматичний, а отже вбрання для новорічної ночі має бути йому до смаку — таке ж яскраве та екстравагантне.

Фото: Pinterest

Стилісти рекомендують зупинити свій вибір на зручний фасон нарядів, вам має бути максимально комфортно у вашому образі. Довжина і асиметрія вирізів у сукнях не така важлива, а ось у фактурах і текстурах рекомендують зупинитися на паєтках, оксамиті, шовку, атласі, вишивках. А ось незручну колючу синтетику краще не вдягати на свято.

Фото: Pinterest

Взуття теж має бути яскравим і помітним — вибирайте яскраві моделі чобіт і туфель, це можуть бути червоні, зелені і навіть золоті відтінки.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, яку зачіску зробити на Новий рік 2024 року. Стильні ідеї укладок для святкової вечірки з фото.