Що одягнути на новорічний корпоратив: трендові сукні, паєтки та класика у нарядах (фото)

Ідеї образів для новорічного корпоративу

Незабаром атмосфера навколо наповниться новорічною суєтою. Отже, саме час подбати про новорічне вбрання для корпоративу з колегами. Ми вже розповідали, у чому зустрічати рік Зеленого Дракона, а сьогодні ділимося ідеями, що вдягнути на новорічний корпоратив.

Головні тренди новорічної моди – всі відтінки зеленого, червоного, блискітки та паєтки.

Зелений у тренді

Одним із головних трендів у вбранні буде зелений і всі його відтінки. Так що сміливо вибирайте зелене вбрання, воно буде яскравим і сподобається символу року. У фасонах і текстурах обмежень немає — це можуть бути міні/міді сукні, костюми, яскраві зелені елементи на пастельній основі вбрання. Не будуть зайвими і блискітки, і паєтки, і зелене каміння.

Фото: Pinterest

Червоний теж в тему

Червоне вбрання на новий рік — це завжди виграшна ідея, оскільки цей відтінок є традиційним новорічним. Червоне плаття, або брючний костюм зроблять ваш образ на корпоратив жіночним, елегантним і незабутнім. Придивіться до класичних фасонів та натуральних матеріалів.

Фото: Pinterest

Маленьке чорне плаття

Постійна класика — маленька чорна сукня, вона зробить ваш образ особливо витонченим і стильним. Розбавити образ можна яскравим блискучим елементом чи аксесуарами. До чорної сукні чудово підійдуть червоні чи зелені туфлі.

Фото: Pinterest

Блискітки та паєтки

Сукні з блискучих матеріалів або декоровані паєтками зроблять вас королевою новорічного корпоративу. По-перше, це яскраво і привертає увагу, а по-друге, це дуже трендово у рік Зеленого дракона. Таке вбрання допоможе вам сяяти весь вечір — і на офіційній частині корпоративу, і на after party.

Фото: Pinterest

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