Baker Boy, шапка біні або балаклава: найтрендовіші головні убори для чоловіків цієї зими (фото)

Які головні убори будуть у тренді

Головні убори у зимових образах відіграють роль не тільки стильного аксесуара, але й чудово зігрівають у холодну погоду. Ми вже розповідали про наймодніші головні убори на листопад для жінок, а сьогодні ділимося, які чоловічі головні убори будуть модними цієї зими.

Серед головних трендів чоловічої моди щодо головних уборів — шапки біні, балаклави, шапки-авіатори та інші аксесуари, пише online.ua. Розбираємось, що з чим і як носити.

Шапки біні

Шапки біні вже не один рік серед модних трендів, причому як у чоловічих, так і жіночих варіаціях. Вони зручні та практичні, тому підходять до різних стилів. Таку шапку можна доповнити шарфом або рукавичками у тон, щоб виглядати максимально стильно.

Фото: Pinterest

В’язані шапки

Теплі в’язані шапки також серед трендів чоловічої моди на цей сезон. Вони підійдуть для модників, які люблять комфорт та хочуть залишатися на стилі. Такий головний убір підійде як для вуличного стилю, так і офіційнішого.

Фото: Pinterest

Балаклави

Це мабуть найнезвичайніший тренд, який знову повернувся на подіуми. Балаклава з курткою або навіть у комбінації з класичним пальто виглядатиме дуже неординарно, але це не менш стильно.

Фото: Pinterest

Капелюхи з широкими полями

Класичні капелюхи давно у пошані серед чоловіків. І якщо раніше їх обирали старші чоловіки, то зараз це писк молодіжної моди. Такий головний убір відмінно захищає від снігу та дощу та виглядає максимально елегантно та стильно.

Фото: Pinterest

Baker Boy

Незвичайний кашкет у стилі Baker Boy залишається актуальним у новому сезоні, він відмінно підходить, як для осіннього, так і для холоднішого сезону. Такий головний убір чудово поєднується з пуховиками, класичними пальтами і навіть косухами.

Фото: Pinterest

Шапки-авіатори

Шапки-вушанки у сучасному варіанті називаються шапки-авіатори. Це головний тренд сезону 2023/2024. Такі головні убори дуже добре захищають від холоду і чудово поєднуються в стилі стріт-стайл.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про модні головні убори, які підкреслять осінній образ будь-якої модниці. Названо топ-3 тренди в головних уборах цієї осені.