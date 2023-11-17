Який манікюр зробити на новорічні свята: найтрендовіші відтінки та дизайни (фото)
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Надихайтеся ідеями манікюру на новий рік 2024
Незабаром розпочнеться період новорічних свят і всіх захопить новорічна метушня та атмосфера. Саме час подумати, як прикраситись, і який манікюр зробити до головної ночі в році.
"Телеграф" зібрав найяскравіші та трендовіші ідеї новорічного манікюру, з якими ваші руки будуть у центрі уваги.
Червоний манікюр
Червоний — один із традиційних новорічних відтінків і він ніколи не втрачає своєї актуальності. Можна розбавити червоний манікюр малюнками чи дизайном із блискітками.
Зелений манікюр
Символом 2024 стане Зелений Дерев’яний Дракон, а значить всі відтінки зеленого будуть дуже доречні в новорічному гардеробі та манікюрі.
Класичний манікюр
Класика теж завжди доречна, це універсальний манікюр, який чудово поєднується із найрізноманітнішими образами. Розгляньте варіанти класичного френчу та нюдових відтінків. Їх також можна розбавити дизайнами або ефектами з блискітками та сяйвом.
Блискучий манікюр
Блискучий манікюр зробить вас королевою новорічної вечірки. Якщо хочете додати образу нотки бунтарства, сміливо вибирайте яскраві відтінки та сяючі блискітки у манікюрі.
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