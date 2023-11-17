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Який манікюр зробити на новорічні свята: найтрендовіші відтінки та дизайни (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Зробіть стильний манікюр на новорічні свята Новина оновлена 17 листопада 2023, 14:16
Зробіть стильний манікюр на новорічні свята. Фото Freepik

Надихайтеся ідеями манікюру на новий рік 2024

Незабаром розпочнеться період новорічних свят і всіх захопить новорічна метушня та атмосфера. Саме час подумати, як прикраситись, і який манікюр зробити до головної ночі в році.

"Телеграф" зібрав найяскравіші та трендовіші ідеї новорічного манікюру, з якими ваші руки будуть у центрі уваги.

Червоний манікюр

Червоний — один із традиційних новорічних відтінків і він ніколи не втрачає своєї актуальності. Можна розбавити червоний манікюр малюнками чи дизайном із блискітками.

червоний манікюр
Фото: Pinterest

Зелений манікюр

Символом 2024 стане Зелений Дерев’яний Дракон, а значить всі відтінки зеленого будуть дуже доречні в новорічному гардеробі та манікюрі.

зелений манікюр
Фото: Pinterest

Класичний манікюр

Класика теж завжди доречна, це універсальний манікюр, який чудово поєднується із найрізноманітнішими образами. Розгляньте варіанти класичного френчу та нюдових відтінків. Їх також можна розбавити дизайнами або ефектами з блискітками та сяйвом.

манікюр френч
Фото: Pinterest

Блискучий манікюр

Блискучий манікюр зробить вас королевою новорічної вечірки. Якщо хочете додати образу нотки бунтарства, сміливо вибирайте яскраві відтінки та сяючі блискітки у манікюрі.

блискучий манікюр
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, що вдягнути на новорічний корпоратив. Найбільш трендові сукні, паєтки та класика у вбраннях.

Теги:
#Манікюр #мода на новий рік