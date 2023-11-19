З чим носити пуховик цієї зими: п'ять стильних формул на кожен день (фото)
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Можна вдягати як зі спідницею, так і легінсами
Якщо ви досі думаєте, що із пуховиком неможливо створити стильний та теплий образ – дозвольте розвіяти ваші сумніви. Минули ті часи, коли цей верхній одяг асоціювався суто зі спортом. Нині бренди пропонують максимально різноманітні моделі, якими можна доповнити найрізноманітніший стиль в одязі.
На цьому акцентує український стиліст Матвій Калугін. Експерт підготував готові модні формули з пуховиками різної довжини та фасону, які можна легко втілити в життя, щоб бути стильними кожного дня.
Пуховик зі спідницею
До довгої елегантної спідниці найкраще добирати короткі та об‘ємні пуховики, аби створити гармонійні пропорції. У таких романтичних образах слідкуйте за тим, аби на пуховику не було збиткових спортивних елементів (контрастні застібки, затяжки, великі кармани, емблеми).
Пуховик з сукнею
До сукні-міді чудово підійде пуховик у такій самій довжині. Подібні образи максимально теплі та затишні, але не позбавлені жіночності
Пуховик зі штанами
Строгі та елегантні вбрання з костюмними штанами також можна доповнити пуховиком. Головна основа – обирати моделі, які гарно тримають форму та мають мінімалістичний дизайн. В таких поєднаннях гарно спрацюють шкіряні, вовняні, вельветові пуховики.
Пуховик з легінсами
Облягаючі легінси краще за все доповнювати максимально об‘ємним пуховиком, довжиною до середини стегна.
Пуховик з джинсами
Пуховик і джинси – зрозуміле та банальне поєднання. Але і його можна зробити оригінальним, якщо погратися із силуетами та різноманіттям фактур.
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