Як носити довге сіре пальто і не виглядати "сірою мишкою": модні формули (фото)

Сіре максіпальто вважається ідеальною довготривалою інвестицією у власний стиль

Вибір верхнього одягу завжди складний процес, адже зазвичай це не покупка на сезон, а довготривала інвестиція. Варіантом такої інвестиції може стати сіре максі пальто. Адже хоч сірий і безперечний тренд цього сезону, він з легкістю може стати базою в вашому гардеробі.

Існують комплекти, які можна скласти з сірим пальто і не виглядати при цьому "сірою мишкою". Про це розповіли експерти блогу про моду і стиль pumpyourstyle.studio.

TOTAL GREY

Так-так, сірий тотал-лук виглядає стильно та дорого. Спробуйте комбінацію зі светра оверсайз та штанів палаццо.

ЯСКРАВА АКСЕСУАРНА ГРУПА

Якщо вам невистачає кольору, його завжди можна додати за допомогою рукавичок, шапки, шарфа, взуття чи сумки. Цього сезону варто звернути увагу на аксесуари червоного та зеленого кольорів.

NO PANTS

Найпровокативніший тренд чудово поєднається з пальтом максі. Не обов’язково виходити у світ в одному спідньому, аби формула спрацювала. Достатньо одягнути короткі шорти чи мініспідницю.

КРОСІВКИ

Аби створити цікавий аутфіт, варто погратися зі стилями. Кросівки, що відповідають за "спорт", та структуроване пальто, яке відповідає за офіційно-діловий стиль, чудово доповнять один одного та створять більш розслаблений аутфіт.

METALLIC

Якщо вам не вистачає цікавинки в образі з сірим пальто, спробуйте додати металік (в поясну зону або ж в аксесуарну групу). Таке поєднання не залишиться непоміченим.

Зазначимо, що деякі пальта, які були популярними кілька років тому, на сьогодні абсолютно не відповідають сучасним стандартам стилю."Телеграф" розповідав про антитренди пальт восени 2023 року.