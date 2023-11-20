Червоний, чорний, зелений та інші модні відтінки манікюру на грудень (фото)
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Дивіться та надихайтеся ідеями манікюру
Скоро грудень, а отже, потрібно підібрати модний манікюр на перший місяць зими. Цього сезону у тренді будуть червоні, чорні та зелені відтінки. При цьому актуальною залишається класика – френч та нюдові відтінки, а також дизайни з блискітками.
Червоний манікюр
Червоний манікюр також можна віднести до класичного, він не втрачає своєї актуальності, тільки набирає різних форм і дизайнів. Такий манікюр додасть впевненості у собі та елегантності вашому образу.
Чорний манікюр
Однотонний чорний манікюр із глянсовим покриттям стане чудовою ідеєю на грудень. А ось уже на новорічні свята можна зробити щось більш химерне та святкове.
Зелений манікюр
Усі відтінки зеленого у манікюрі будуть у тренді у грудні, а також на новорічні свята. Урізноманітнити зелений манікюр можна блискітками або іншими блискучими елементами та малюнками.
Класичний нюд та френч
Нюдові відтінки в манікюрі та дизайн-френч не втрачають своєї актуальності ні влітку, ні взимку. Такий манікюр відмінно підходить до різних образів, залишаючись природним та витонченим.
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