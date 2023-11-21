І від холоду, і для краси: які головні убори будуть в тренді у грудні (фото)

Найстильніші головні убори на грудень

Незабаром настане зима, а останні дні листопада вже принесли серйозне похолодання. Саме час утеплюватися стильними головними уборами. "Телеграф" вже розповідав про найтрендовіші головні убори для чоловіків, а сьогодні ділимося, які головні убори будуть у тренді в жіночій моді.

Є три топові варіанти головних уборів на грудень і всі наступні зимові місяці, пише hochu.ua. Так, стилісти підкреслюють, що у тренді зараз теплі шарфи, капелюхи з широкими полями та в’язані шапки.

Теплий шарф

Теплий шарф — це аксесуар два в одному. Його можна носити не тільки традиційно — на шиї, а й покривати голову в зимову холоднечу і під час снігопадів. Вибирайте шарфи із теплих натуральних матеріалів. Придивіться до коричневих, пастельних та темних відтінків.

Фото: Pinterest

Капелюх з полями

Капелюхи з широкими полями зараз на піку трендів. У моді світлі та пастельні відтінки, але й базові — сірий та чорний теж не втратили своєї актуальності. Такі капелюхи чудово поєднуються в класичних елегантних образах із шубами та пальто.

Фото: Pinterest

В’язані шапки

У трендах також залишаються практичні та теплі в’язані шапки. Вони більше підходять до стріт стайлу, чудово поєднуються з куртками та пуховиками різної довжини. Для повсякденних луків — те, що треба. Не бійтеся вибирати яскраві і навіть "кислотні" відтінки, вони будуть яскравим акцентом вашого образу.

Фото: Pinterest

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