І від холоду, і для краси: які головні убори будуть в тренді у грудні (фото)
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Найстильніші головні убори на грудень
Незабаром настане зима, а останні дні листопада вже принесли серйозне похолодання. Саме час утеплюватися стильними головними уборами. "Телеграф" вже розповідав про найтрендовіші головні убори для чоловіків, а сьогодні ділимося, які головні убори будуть у тренді в жіночій моді.
Є три топові варіанти головних уборів на грудень і всі наступні зимові місяці, пише hochu.ua. Так, стилісти підкреслюють, що у тренді зараз теплі шарфи, капелюхи з широкими полями та в’язані шапки.
Теплий шарф
Теплий шарф — це аксесуар два в одному. Його можна носити не тільки традиційно — на шиї, а й покривати голову в зимову холоднечу і під час снігопадів. Вибирайте шарфи із теплих натуральних матеріалів. Придивіться до коричневих, пастельних та темних відтінків.
Капелюх з полями
Капелюхи з широкими полями зараз на піку трендів. У моді світлі та пастельні відтінки, але й базові — сірий та чорний теж не втратили своєї актуальності. Такі капелюхи чудово поєднуються в класичних елегантних образах із шубами та пальто.
В’язані шапки
У трендах також залишаються практичні та теплі в’язані шапки. Вони більше підходять до стріт стайлу, чудово поєднуються з куртками та пуховиками різної довжини. Для повсякденних луків — те, що треба. Не бійтеся вибирати яскраві і навіть "кислотні" відтінки, вони будуть яскравим акцентом вашого образу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий український дизайнер Андре Тан назвав п’ять модних трендів зими 2024 року. За словами модельєра, деякі речі повертаються з минулого.