Рус

У якому кольорі зустрічати Новий рік 2024: найтрендовіші відтінки суконь для святкової вечірки (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
918
Щоб символ року Зелений Дракон був задоволений Новина оновлена 22 листопада 2023, 09:11
Щоб символ року Зелений Дракон був задоволений. Фото Freepik

Що одягти, щоб сподобається символу року

Скоро почнеться грудень, а там оком не встигнете моргнути, як світ захопить передноворічна метушня та атмосфера. Символом 2024 року стане Зелений Дерев’яний Дракон, а значить вбрання на Новий рік потрібно підбирати відповідні, щоб сподобатися символу року. Ми вже розповідали, який манікюр зробити на новорічні свята, а сьогодні ділимося, які кольори у вбранні підібрати для святкової вечірки.

В першу чергу вбрання має бути комфортним для вас, як і колір, в якому ви сяятиме на святі, пише vikna.tv. Серед найтрендовіших відтінків новорічних свят — червоний, зелений, золотистий та білий.

Червоний

Червоний відтінок не втрачає своєї актуальності, а в новорічні свята стає одним з головних кольорів. У сукні червоного кольору ви почуватиметеся впевнено та елегантно. Доповнити червоне вбрання можна золотистими прикрасами та аксесуарами.

червоне плаття
Фото: Pinterest

Білий

Білий, як символ чистоти і всього нового, ідеально підійде для новорічних вечірок. Вбрання такого кольору зробить ваш образ особливим і привертатиме увагу. Головне, щоб вам було в ньому зручно.

біле плаття
Фото: Pinterest

Золотий

У золотистому вбранні на новорічній вечірці чи корпоративі ви будете справжньою королевою свята, всі погляди будуть прикуті саме до вас. Доповнити золотисте вбрання можна аксесуарами базових відтінків.

золотаве плаття
Фото: Pinterest

Зелений

В образі зеленого кольору ви точно сподобаєтеся символу року — Зеленому Дракону. Тут підійдуть усі відтінки зеленого – від легкого салатового до глибокого темно-зеленого.

зелену сукню
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові ідеї образів для новорічної ночі 2024 року. Піжамний стиль, червоне плаття, паєтки та інші тренди на свято.

Теги:
#Новий рік 2024 #мода на новий рік