У якому кольорі зустрічати Новий рік 2024: найтрендовіші відтінки суконь для святкової вечірки (фото)

Що одягти, щоб сподобається символу року

Скоро почнеться грудень, а там оком не встигнете моргнути, як світ захопить передноворічна метушня та атмосфера. Символом 2024 року стане Зелений Дерев’яний Дракон, а значить вбрання на Новий рік потрібно підбирати відповідні, щоб сподобатися символу року. Ми вже розповідали, який манікюр зробити на новорічні свята, а сьогодні ділимося, які кольори у вбранні підібрати для святкової вечірки.

В першу чергу вбрання має бути комфортним для вас, як і колір, в якому ви сяятиме на святі, пише vikna.tv. Серед найтрендовіших відтінків новорічних свят — червоний, зелений, золотистий та білий.

Червоний

Червоний відтінок не втрачає своєї актуальності, а в новорічні свята стає одним з головних кольорів. У сукні червоного кольору ви почуватиметеся впевнено та елегантно. Доповнити червоне вбрання можна золотистими прикрасами та аксесуарами.

Фото: Pinterest

Білий

Білий, як символ чистоти і всього нового, ідеально підійде для новорічних вечірок. Вбрання такого кольору зробить ваш образ особливим і привертатиме увагу. Головне, щоб вам було в ньому зручно.

Фото: Pinterest

Золотий

У золотистому вбранні на новорічній вечірці чи корпоративі ви будете справжньою королевою свята, всі погляди будуть прикуті саме до вас. Доповнити золотисте вбрання можна аксесуарами базових відтінків.

Фото: Pinterest

Зелений

В образі зеленого кольору ви точно сподобаєтеся символу року — Зеленому Дракону. Тут підійдуть усі відтінки зеленого – від легкого салатового до глибокого темно-зеленого.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові ідеї образів для новорічної ночі 2024 року. Піжамний стиль, червоне плаття, паєтки та інші тренди на свято.