Черевики-челсі, ботфорти та берці: найтрендовіші моделі зимового взуття на сезон 2023-2024

Дізнайтеся, що буде на піку трендів серед взуття

Надворі вже помітно похолодало. І хоча осінь була досить теплою, попереду зима, а значить час діставати зимове взуття та оновлювати гардероб. Ми вже розповідали, як утеплити зимове взуття, а сьогодні ділимося, які моделі взуття будуть у тренді у сезоні 2023-2024.

Дуже важливо, щоб зимове взуття було максимально зручним, практичним і теплим, пише unian.net. Серед трендових моделей цього сезону ви точно знайдете щось, що підходить саме вам.

Дутики

Ні, це не дитяче взуття, а дуже зручні та теплі дуті черевики, які набирають популярності серед модниць. Такі дутики відмінно комбінуються у спортивному та вуличному стилі для повсякденного носіння.

Фото: Pinterest

Берці

Вже кілька сезонів моделі черевиків під берці не втрачають своєї актуальності. Ці черевики з грубою підошвою чудово захищають ноги від промокання та виглядають дуже стильно. Берці можна носити як у вуличних образах, так і в більш ошатних — зі спідницями та сукнями.

Фото: Pinterest

Ботфорти

Ботфорти цього сезону дизайнери рекомендують носити так, щоб вони не були помітні — з довгими сукнями, спідницями та пальтами. Це зробить ваш образ особливо елегантним та ультрамодним.

Фото: Pinterest

Челсі

Черевики-челсі — універсальний варіант цієї зими. Вони і зручні, і теплі, і чудово поєднуються з різними образами. Челсі можна поєднувати, як із класичним стилем, так і з жіночними вбраннями, також вони підійдуть до стріт стайлу.

Фото: Pinterest

Чоботи-труби

Так негласно називають високі чоботи з широкою халявою. Таке взуття стало справжнім відкриттям для модниць і не втрачає своєї актуальності цього сезону. Чоботи з широкими халявами відмінно підходять як до джинсів, так і до образів зі спідницями та сукнями.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, із чим носити трендове червоне взуття. Червоне взуття чудовий акцент в образі.