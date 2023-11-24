Підкресліть образ стильною сукнею: які моделі будуть на піку трендів взимку 2023-2024

Яку сукню вибрати для цієї зими

Холодна погода та опади на вулиці не привід відмовлятися від улюбленого елементу гардеробу – сукні. Тим більше, що дизайнери пропонують багато цікавих варіантів суконь на зиму. Ми вже розповідали про найбільш трендове зимове взуття, а сьогодні ділимося, які моделі суконь будуть актуальні цього зимового сезону.

Найголовніше правило носіння суконь узимку — вам має бути максимально тепло, пише unian.net. Також дизайнери рекомендують не вибирати вбрання із тонких матеріалів, щоб не мерзнути в холодну погоду.

Сукня міді на зиму

Сукня міді стане чудовим вибором для носіння взимку. Вибирайте базові відтінки – чорний, білий, пастельні, вони зараз особливо актуальні. Таку сукню можна комбінувати з ботфортами, так ви виглядатимете максимально елегантно.

Фото: Pinterest

Трикотажна сукня

Трикотаж буває різним, для зими краще вибирати щільніший і тепліший. Трикотажні сукні не втрачають своєї актуальності взимку, швидше навіть навпаки, набувають нових форм і фасонів. Вибирайте моделі вільного крою та комбінуйте з високими чоботями.

Фото: Pinterest

В’язана зимова сукня

У зимовий гардероб можна сміливо вплітати в’язані сукні, які зараз активно набирають популярності серед модниць. При грамотному комбінуванні та підборі аксесуарів така сукня може зробити з вас справжню модницю.

Фото: Pinterest

Ошатне плаття на зиму

Щоб додати ошатності образу можна вибирати сукні із щільного матеріалу та яскравих відтінків. Більше того, в моді сукні з принтами та візерунками. Головне не перестарайтеся зі строкатістю вбрання, щоб не виглядати смішно. Усього має бути в міру. З черевиками челсі або ботфортами таке вбрання зробить ваш образ елегантним і жіночним.

Фото: Pinterest

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