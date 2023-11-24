Ідеальні варіанти: названо 3 новорічні зачіски для кожної довжини волосся (фото)

Власницям довгого та короткого волосся, а також середньої довжини більше не потрібно "паритися"

Підготовка до Нового року включає заздалегідь розроблений святковий образ. Цього сезону стилісти рекомендують вибирати невигадливі зачіски, відмовляючись від надмірних аксесуарів.

Також важливо врахувати вибір святкового вбрання. Для суворого стилю підійдуть витончені зачіски, а для вбрання з глибоким декольте, навпаки, варто розглянути розпущене волосся або легкі локони. Про це пише gazeta. Розглянемо кілька варіантів зачісок, які допоможуть вразити гостей на новорічному святі.

Для довгого волосся

Дівчатам із густою шевелюрою ідеально підійдуть м’які локони. Цього сезону зверніть увагу на тренд "голлівудської хвилі".

Для середньої довжини

Зберіть ваше волосся в низький пучок. Цей стиль чудово поєднується як із сукнею, так і з костюмом. Важливо пам’ятати, що цього року стилісти рекомендують надавати подібним варіантам легку недбалість.

Для короткого волосся

Легкі хвилясті локони та ефект мокрого волосся додадуть вашому образу нотку сексуальності.

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