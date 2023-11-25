Білий новорічний манікюр 2024: яскраві варіанти під будь-який святковий образ (фото)

Ніщо так не прикрашає ваші ручки, як добре підібраний нейл-арт

На порозі новорічні свята, тому важливо ретельно продумати свій образ для цієї події. Це включає вибір зачіски, макіяжу і манікюру.

Одним із відмінних варіантів є білий новорічний манікюр, який надає образу елегантності, стилю та вишуканості. Ми підготували кілька захоплюючих ідей, які зможуть надихнути представниць прекрасної статі на створення неповторного вигляду.

У білих тонах із блискітками

Це чудовий вибір для тих, хто хоче виділитись на святі. Зимовий манікюр із блиском завжди у тренді та привертає увагу багатьох. У святкові дні може створити ефектний образ.

З малюнком

З тематичними малюнками: ялинками, оленями, сніговиками та іншими символами свята. Ви можете додати малюнок на один ніготь або прикрасити кожен із них.

Французький манікюр

Ви можете зупинити вибір на простому дизайні. Альтернативно, можна експериментувати з французьким манікюром, додаючи трикотажні елементи, блиск, візерунки та інші декоративні "штучки".

Також можна підгледіти в трендах манікюру 2023. "Ангельський" дизайн вам точно сподобається.