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Білий новорічний манікюр 2024: яскраві варіанти під будь-який святковий образ (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Білий дизайн манікюру завжди в моді
Білий дизайн манікюру завжди в моді. Фото instagram.com

Ніщо так не прикрашає ваші ручки, як добре підібраний нейл-арт

На порозі новорічні свята, тому важливо ретельно продумати свій образ для цієї події. Це включає вибір зачіски, макіяжу і манікюру.

Одним із відмінних варіантів є білий новорічний манікюр, який надає образу елегантності, стилю та вишуканості. Ми підготували кілька захоплюючих ідей, які зможуть надихнути представниць прекрасної статі на створення неповторного вигляду.

У білих тонах із блискітками

Це чудовий вибір для тих, хто хоче виділитись на святі. Зимовий манікюр із блиском завжди у тренді та привертає увагу багатьох. У святкові дні може створити ефектний образ.

Манікюр на новий рік у білих тонах з блискітками
Манікюр на новий рік у білих тонах з блискітками

З малюнком

З тематичними малюнками: ялинками, оленями, сніговиками та іншими символами свята. Ви можете додати малюнок на один ніготь або прикрасити кожен із них.

Білий новорічний манікюр із малюнком
Білий новорічний манікюр із малюнком

Французький манікюр

Ви можете зупинити вибір на простому дизайні. Альтернативно, можна експериментувати з французьким манікюром, додаючи трикотажні елементи, блиск, візерунки та інші декоративні "штучки".

Манікюр на Новий рік у білих тонах 2024 френч
Манікюр на Новий рік у білих тонах 2024 френч

Також можна підгледіти в трендах манікюру 2023. "Ангельський" дизайн вам точно сподобається.

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#Мода #Манікюр #Новий рік #Білий манікюр #білий лак