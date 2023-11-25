У якому кольорі зустрічати Новий рік 2024, щоб Дракон обсипав багатством, щастям та удачею

Розповідаємо, у чому святкувати Новий рік 2024, щоб інтегрувати щасливі кольори Дракона до свого гардеробу.

Згідно з китайською астрологією, рік Зеленого Дракона 2024 року тісно пов’язаний зі стихією дерева. Це символізує зростання, розширення можливостей та фінансове процвітання. За східним гороскопом у 2024 році Дракон обіцяє багатство чотирьом знакам Зодіаку — це Мавпа, Кролик, Дракон і Собака.

Але навіть якщо ви не потрапили до цих щасливчиків, не впадайте у відчай. Символ року буде прихильний до кожного знака китайського Зодіаку, який має щасливий колір 2024 року.

У чому відзначати Новий рік 2024 — три головні кольори

Смарагдово-зелена елегантність

Почніть зі смарагдово-зеленого, зіркового кольору 2024 року. Цей універсальний відтінок можна включити до свого гардероба з такими предметами одягу:

сукня;

сорочка;

шарфи чи шалі;

краватки або шийні хустки;

інші аксесуари.

Дотик смарагдово-зеленого може наповнити ваше вбрання енергією оновлення, підкреслюють східні езотерики. Подумайте про те, щоб додати цей відтінок у свої повсякденні образи. Це може бути просто зелений шарф або блуза – впевнене носіння цього кольору наповнить енергією зростання вашу особисту ауру.

Саме сукня не обов’язкова, це може бути інший предмет одягу. Фото: thechinesezodiac

Золотисто-жовтий акцент

Ці відтінки у вашому образі додадуть нотки оптимізму та процвітання. Вважається, що такі аксесуари як прикраси, пояси або навіть пара взуття цього кольору доповнять ваш образ і залучать позитивну фінансову енергію.

Блискучий червоний

Для випадків, які потребують впевненості та життєвої сили, розгляньте наряд з елементами насиченого червоного. Червона сукня, краватка або сумочка можуть не тільки додати сміливості образу, але й підвищити вашу мотивацію та ентузіазм.

У рік Дерев’яного Дракона кольори, які ви носите, можуть зробити більше, ніж просто підкреслити стиль. Східні езотерики зазначають, що вони можуть позитивно вплинути на ваше процвітання та добробут.

Раніше ми розповідали, яким знакам Зелений Дракон подарує справжнє щастя у 2024 році. Дізнайтеся з наступної статті, чи увійшли ви до четвірки щасливчиків.