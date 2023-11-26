Не робіть так: топ-5 трендів манікюру, які зроблять із вас колгоспницю (фото)

5 варіантів манікюру, які вже вважаються антитрендом

Представники нейл-індустрії завжди прагнуть знайти новаторські концепції, щоби приємно дивувати свою клієнтську базу. Однак враховуючи стрімкі зміни в модних тенденціях, неуважність до актуальних трендів манікюру може призвести до того, що ви прославитеся селянкою.

Руки — це візитна картка кожної панянки, тому вони мають бути доглянутими, м’якими та з витонченим манікюром. Якщо ви вибираєте застарілий дизайн нейл-арту, ви псуєте загальне враження свого повсякденного образу.

"Телеграф" обрав п’ять антитрендів манікюру, які давно неактуальні. У "чорному списку" в’язані нігті, різнокольоровий френч та ще 3 дизайни, яких потрібно уникати.

В’язані нігті

Це було модно ще кілька років тому, а зараз краще відмовитись від такого покриття на користь мінімалізму.

Малюнки та ліплення

Уникайте надлишку малюнків, ліплення та стразів, оскільки це може створити вульгарне враження.

Різнокольоровий френч

Різнокольоровий френч вважається застарілим, оскільки його часто сприймають як дитячий або просто дизайн, що позбавлений смаку.

Геометрія

Геометричні візерунки вважаються антитрендом, який може зіпсувати загальний вигляд ваших рук. Перевагу слід віддавати мінімалізму, однотонним покриттям та ніжним гель-лакам.

Дзеркальна втирка

Кілька років тому дзеркальна втирка мала велику популярність завдяки різноманітним варіантам, що створюють унікальний манікюр. Проте зараз краще відмовитися, оскільки дзеркальна втирка пішла в минуле.

Раніше ми писали про тренди манікюру 2023. "Ангельський" дизайн вам точно сподобається.