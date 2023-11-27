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Що носимо взимку 2024: дев'ять трендів головних уборів від стиліста (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Шапка – це повноцінний елемент зимового образу Новина оновлена 27 листопада 2023, 08:13
Шапка – це повноцінний елемент зимового образу. Фото Freepik

Шапка — це не тільки необхідність взимку, але й важлива частина іміджу

Зараз шапка – це повноцінний елемент стилю, а для когось важлива частина осіннього і зимового образів. Але яким би трендовим не був головний убір, завжди обирайте високоякісні матеріали. Для стилізування обирайте кольорову гаму, принт та форму, що актуальні цього сезону.

Український стиліст Анна (anna.le.nova) назвала тренди головних уборів, які актуальні взимку 2023-2024. Звісно, не всі люблять носити типову шапку цього холодного сезону, тому експерт підібрала небанальні варіанти, які підійдуть кожній.

Вушанка

шапка вушанка

Панама

Панама

Капор

Капор

Утеплені навушники

Утеплені навушники

Хутряні шапки

Хутряні шапки

Хустина

Хустина

Тепла пов'язка

Тепла пов'язка

Берет

Берет

Шарф як головний убір

Шарф як головний убір

Раніше ми розповідали, що деякі пальта, які були популярними кілька років тому, на сьогодні абсолютно не відповідають сучасним стандартам стилю."Телеграф" розповідав про антитренди пальт восени 2023 року. До того ж ми зазначали, які речі вийшли із моди цього листопада.

Також "Телеграф" писав, як носити білі джинси взимку 2024 року. Зазначимо, що білий денім не виходить із моди вже не один сезон.

Теги:
#Мода #Шапки #Головні убори