Будь на стилі цієї зими: найтрендовіші аксесуари, які стануть у нагоді в грудні (фото)

Топ-6 наймодніших та практичних аксесуарів

Зимовий гардероб модниць складається не лише з теплих курток, шуб та пальт. Важливим елементом образу є стильні аксесуари, які можуть підкреслити або змістити акцент всього лука. Ми вже розповідали про стильні сукні на зиму, а сьогодні ділимося, які аксесуари будуть на піку трендів узимку 2023-2024.

Щоб бути на стилі цієї зими, оновіть гардероб стильними аксесуарами, пише Fashion 24. Є як мінімум 6 головних трендів, які зроблять ваш образ чарівним.

Шапка біні

Шапка біні вже кілька сезонів залишається на піку трендів. Ця тепла, практична та стильна шапка доповнить будь-який ваш зимовий образ – як із курткою у спортивному стилі, так і з елегантним пальто. Зупиніть свій вибір на базових кольорах — чорному, білому, бежевому — і точно не помилитеся.

Фото: Pinterest

Пухнасті навушники

Дивовижно, але пухнасті та теплі навушники знову повертаються в моду, до того ж у ще ширшій лінійці. Як кажуть, на будь-який смак та колір. Такий аксесуар зробить ваш образ кокетливим та додасть йому романтичної нотки.

Фото: Pinterest

Панама

Теплі пухнасті панами не втрачають своєї актуальності і в сезоні осінь-зима 2023-2024. Сміливо вибирайте яскраві кричущі кольори і точно будете в тренді.

Фото: Pinterest

Рукавички

Ще одним важливим зимовим аксесуаром є рукавички. Тут варто підбирати варіанти, залежно від верхнього одягу, який ви найчастіше носите взимку. Рукавички повинні перегукуватися з верхнім одягом по відтінку, тоді це виглядатиме стильно.

Фото: Pinterest

Балаклава

Ще один ультрамодний головний убір на зиму – балаклава. Дизайнери пропонують різні варіації та моделі цього аксесуара, так що будь-яка модниця знайде щось на свій смак. Цього сезону на піку трендів яскраві відтінки, які розбавлять зимові образи своєю барвистістю та кольорами.

Фото: Pinterest

Шарф

Вишенька на торті чи пак постійна класика — теплий затишний шарф на зиму. Цей аксесуар не лише зігріє, а й стане головним акцентом вашого образу. Вибирайте шарфи із натуральних матеріалів без синтетики. Цього сезону на піку трендів — пастельні, кавові та темні відтінки.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші моделі зимового взуття на сезон 2023-2024. Черевики-челсі, ботфорти, берці та інші наймодніші моделі.