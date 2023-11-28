Топ-5 способів носити пуховик цієї зими: з чим поєднувати та як доповнювати образи (фото)

Вам захочеться повторити ці ідеї образів

Зима – час теплих пальт, шуб та пуховиків. І останні, як показує практика, найпоширеніший і найпрактичніший верхній одяг на кожен день. Ми вже розповідали про найтрендовіші аксесуари, які стануть у нагоді в грудні, а тепер ділимося, як і з чим модно носити пуховик.

Існує хибна думка, що взимку в пуховику не можна виглядати стильно та привабливо, пише tsn.ua. Як виявилося, є кілька способів зробити образ із пуховиком найстильнішим і найтрендовішим.

Як і з чим носити пуховик – топ-5 ідей

Пуховик з білими джинсами

Просто одягніть білі джинси та пуховик будь-якого відтінку – і ви королева стилю. Таке поєднання виглядатиме дуже жіночно та елегантно, особливо якщо доповнити образ ще й світлим взуттям.

Фото: Pinterest

Пуховик зі шкіряними штанами

У трендах на цей сезон чорні та коричневі шкіряні штани. І вони чудово поєднуються з пуховиками базових кольорів. З таким поєднанням ви отримаєте ультрамодний та ефектний образ. А доповнити його можна теплою шапкою біні чи кепі.

Фото: Pinterest

Пуховик та штани-кльош

Тут чудовим варіантом буде монохромне поєднання. Незалежно від кольору пуховика, вибирайте класичні широкі штани або штани-кльош у тон і отримайте стильний образ.

Фото: Pinterest

Пуховик і сукня

Зима не час відмовлятися від суконь, якщо ви любите цей предмет гардеробу. Сукні довжини міді та максі відмінно поєднуються з пуховиками, підкреслюючи жіночність та елегантність образу. А із взуття відмінно підійдуть до такого поєднання черевики-челсі чи ботфорти.

Фото: Pinterest

Пуховик та легінси

Ультрамодне поєднання пуховика та утеплених легінсів зробить вас справжньою іконою стилю. Такий образ відмінно підійде для зимових прогулянок або посиденьок у кафе із друзями. Однак, основним акцентом образу має стати взуття — кроси, ботфорти або чоботи з широкою халявою стануть чудовим рішенням.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші моделі зимового взуття на сезон 2023-2024. Черевики-челсі, ботфорти, берці та інші наймодніші моделі.