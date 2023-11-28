Ідеї манікюру на Новий рік-2024 у яскравих відтінках: що любить Дракон

Сміливий Зелений Дракон любить широку гаму кольорів, тож користуйтеся моментом, щоб йому сподобатись

2024 — рік Зеленого Дракона, який символізує сміливість, силу, удачу та мудрість. Ми вже писали, яку модну зачіску варто зробити на новорічне свято, щоб на вечірці бути особливою.

А тепер пропонуємо яскраві варіанти святкового манікюру, який точно сподобається вибагливому Дракону. "Телеграф" зібрав красиві варіанти для українських модниць.

Класичний червоний

Червоний колір принесе успіх у всіх починаннях, кохання та хороші перспективи.

Яскравий червоний чи все-таки зрілий бордовий - обирати вам

Золотисті відтінки

Хочете покращити свій дохід та привабити гроші до своєї кишені – золотисті кольори вам на допомогу.

Золотистий колір має благородний вигляд

Зелений, колір морської хвилі, м’ятний

Варіантів зеленого безліч. Цей колір подарує вам спокій, умиротворення та гармонію.

Ялинка красиво вплететься в декор нігтів

Срібний

Сріблясті відтінки говорять про впевненість, емоційну врівноваженість, а це, безперечно, дуже цінні характеристики в період війни.

Без срібла взимку - ніяк

Рожевий

Ніжний рожевий подарує нові емоції та стимулюватиме фізичну активність.

Ніжний рожевий зі сніжинками - дуже популярний варіант

Синій або блакитний

Колір мандрівок, успіху та спокою.

Сніжинки на блакитному тлі

Фіолетовий або бузковий

Дасть можливість розвиватися, досягати успіху в роботі та подарує нові події і сюрпризи.

Бузкове буяння взимку не завадить

Раніше "Телеграф" писав, які варіанти манікюру можна зробити взимку. Традиційно пастельні кольори є фаворитами.