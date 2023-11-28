Ідеї манікюру на Новий рік-2024 у яскравих відтінках: що любить Дракон
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Сміливий Зелений Дракон любить широку гаму кольорів, тож користуйтеся моментом, щоб йому сподобатись
2024 — рік Зеленого Дракона, який символізує сміливість, силу, удачу та мудрість. Ми вже писали, яку модну зачіску варто зробити на новорічне свято, щоб на вечірці бути особливою.
А тепер пропонуємо яскраві варіанти святкового манікюру, який точно сподобається вибагливому Дракону. "Телеграф" зібрав красиві варіанти для українських модниць.
Класичний червоний
Червоний колір принесе успіх у всіх починаннях, кохання та хороші перспективи.
Золотисті відтінки
Хочете покращити свій дохід та привабити гроші до своєї кишені – золотисті кольори вам на допомогу.
Зелений, колір морської хвилі, м’ятний
Варіантів зеленого безліч. Цей колір подарує вам спокій, умиротворення та гармонію.
Срібний
Сріблясті відтінки говорять про впевненість, емоційну врівноваженість, а це, безперечно, дуже цінні характеристики в період війни.
Рожевий
Ніжний рожевий подарує нові емоції та стимулюватиме фізичну активність.
Синій або блакитний
Колір мандрівок, успіху та спокою.
Фіолетовий або бузковий
Дасть можливість розвиватися, досягати успіху в роботі та подарує нові події і сюрпризи.
Раніше "Телеграф" писав, які варіанти манікюру можна зробити взимку. Традиційно пастельні кольори є фаворитами.