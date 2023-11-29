Яку шапку носити цієї зими: три найтрендовіші моделі головних уборів (фото)

Підказки модницям, яку шапку вибрати на зиму

Головний убір взимку – незамінний аксесуар, який захищає від холоду, а також може стати головним акцентом образу, підкреслюючи інші елементи зимового гардеробу. У цьому холодному сезоні особливо популярними будуть три види шапок, які повинні бути у вашому гардеробі. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Шапка з помпоном

Шапки з помпоном повертаються у тренди цього сезону. Такий головний убір чудово підходить для street style образів та спортивного стилю. Шапка з помпоном в залежності від фасону також може підійти до пуховиків, парок та пальта. Підбирайте базові відтінки шапок – білі, чорні, темно-сині та навіть червоні.

Фото: Pinterest

В’язана шапка

В’язана шапка — відмінний варіант для тих, хто сильно мерзне, адже такий головний убір точно зуміє вас зігріти. Дизайнери рекомендують купувати відразу комплект — в’язана шапка, шарф та рукавички, тоді легше буде поєднувати з верхнім одягом.

Фото: Pinterest

Шапка вушанка

Така шапка чудово поєднується з будь-яким верхнім одягом та взуттям. Є різні фасони шапок-вушанок, оберіть ту, в якій вам буде максимально комфортно. Шапка вушанка підкреслить як образ із пуховиком, так і з шубою чи пальто.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які головні убори будуть у тренді у грудні. Ці шапки від холоду захистять і образ підкреслять.