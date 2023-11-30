Зимова капсула 2024: дев’ять теплих та стильних формул на кожен день (фото)

Утеплюємося стильно та в трендах

На вулиці мороз та погода в Україні найближчим часом обіцяє бути холодною та вітряною. Якщо ви ще не визначилися із зимовим гардеробом чи просто шукаєте нових ідей, ви знайшли потрібну статтю.

Практичну капсулу на зимовий сезон у своєму фотоблозі jullztyle в Instagram пропонує модний стиліст. Це досить універсальні формули для будь-якого випадку – переконайтеся у цьому, переглянувши добірку.

Модний лук на зиму 2023-2024

Бренди одиниць із представлених образів:

Сірий пуховик BE.OM.

Синє пальто & OTHER STORIES.

Сірий джемпер ARKET.

Светр з серцями.

Сірий кардиган ARKET.

Білий лонгслів BE.OM.

Картата сорочка BE.OM.

Сині джинси &OTHER STORIES.

Вовняна спідниця ARKET.

Вовняні штани COS.

Чорна сумка COS шоппер.

Замшова сумка хакі LOVANDBAG NINA.

Замшеві черевики хакі KACHOROVSKA.

Черевики на підборах HVOYA TWIN BOOTS.

Шарф ARKET.

Капор SAMSOE SAMSOE.

У цих поєднаннях, складених з предметів гардероба в трендових кольорах та актуальних силуетах цього сезону, ви виглядатимете неймовірно стильно. Крім того, вам не буде холодно — що важливо на порозі зими.

Капсула у трендах цього сезону

Пальто та капор виглядають стильно

Пуховик до середини стегна поєднується із класичними брюками

Модне та тепле міні

Денім та білий лонгслів — безпрограшний варіант

Картата сорочка та спідниця міні додасть до образу цікавинку

Стильний та теплий образ

Завершіть образ стильною сумкою

Класичне поєднання аксесуарів додасть стримані нотки

Зручний та комфортний теплий варіант

Раніше "Телеграф" показував зимову добірку від іншого модного стиліста. Дивіться в наступній статті, з чим носити пуховик цієї зими, щоб мати модний вигляд.