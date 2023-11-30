Зимова капсула 2024: дев’ять теплих та стильних формул на кожен день (фото)
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Утеплюємося стильно та в трендах
На вулиці мороз та погода в Україні найближчим часом обіцяє бути холодною та вітряною. Якщо ви ще не визначилися із зимовим гардеробом чи просто шукаєте нових ідей, ви знайшли потрібну статтю.
Практичну капсулу на зимовий сезон у своєму фотоблозі jullztyle в Instagram пропонує модний стиліст. Це досить універсальні формули для будь-якого випадку – переконайтеся у цьому, переглянувши добірку.
Модний лук на зиму 2023-2024
Бренди одиниць із представлених образів:
- Сірий пуховик BE.OM.
- Синє пальто & OTHER STORIES.
- Сірий джемпер ARKET.
- Светр з серцями.
- Сірий кардиган ARKET.
- Білий лонгслів BE.OM.
- Картата сорочка BE.OM.
- Сині джинси &OTHER STORIES.
- Вовняна спідниця ARKET.
- Вовняні штани COS.
- Чорна сумка COS шоппер.
- Замшова сумка хакі LOVANDBAG NINA.
- Замшеві черевики хакі KACHOROVSKA.
- Черевики на підборах HVOYA TWIN BOOTS.
- Шарф ARKET.
- Капор SAMSOE SAMSOE.
У цих поєднаннях, складених з предметів гардероба в трендових кольорах та актуальних силуетах цього сезону, ви виглядатимете неймовірно стильно. Крім того, вам не буде холодно — що важливо на порозі зими.
Раніше "Телеграф" показував зимову добірку від іншого модного стиліста. Дивіться в наступній статті, з чим носити пуховик цієї зими, щоб мати модний вигляд.