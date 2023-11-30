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Зимова капсула 2024: дев’ять теплих та стильних формул на кожен день (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Зимові повсякденні образи можуть бути універсальними та модними
Зимові повсякденні образи можуть бути універсальними та модними. Фото Freepik

Утеплюємося стильно та в трендах

На вулиці мороз та погода в Україні найближчим часом обіцяє бути холодною та вітряною. Якщо ви ще не визначилися із зимовим гардеробом чи просто шукаєте нових ідей, ви знайшли потрібну статтю.

Практичну капсулу на зимовий сезон у своєму фотоблозі jullztyle в Instagram пропонує модний стиліст. Це досить універсальні формули для будь-якого випадку – переконайтеся у цьому, переглянувши добірку.

Модний лук на зиму 2023-2024

Бренди одиниць із представлених образів:

  • Сірий пуховик BE.OM.
  • Синє пальто & OTHER STORIES.
  • Сірий джемпер ARKET.
  • Светр з серцями.
  • Сірий кардиган ARKET.
  • Білий лонгслів BE.OM.
  • Картата сорочка BE.OM.
  • Сині джинси &OTHER STORIES.
  • Вовняна спідниця ARKET.
  • Вовняні штани COS.
  • Чорна сумка COS шоппер.
  • Замшова сумка хакі LOVANDBAG NINA.
  • Замшеві черевики хакі KACHOROVSKA.
  • Черевики на підборах HVOYA TWIN BOOTS.
  • Шарф ARKET.
  • Капор SAMSOE SAMSOE.

У цих поєднаннях, складених з предметів гардероба в трендових кольорах та актуальних силуетах цього сезону, ви виглядатимете неймовірно стильно. Крім того, вам не буде холодно — що важливо на порозі зими.

Капсула на зиму 2023-2024
Капсула у трендах цього сезону
Які штани одягнути під пальто
Пальто та капор виглядають стильно
З чим носити капор
Пуховик до середини стегна поєднується із класичними брюками
Яке взуття модне цієї зими
Модне та тепле міні
Яке взуття носити під джинси
Денім та білий лонгслів — безпрограшний варіант
Що одягнути з картатою сорочкою
Картата сорочка та спідниця міні додасть до образу цікавинку
З чим носити пуховик
Стильний та теплий образ
Що одягнути взимку під пальто
Завершіть образ стильною сумкою
З чим носити джинси
Класичне поєднання аксесуарів додасть стримані нотки
Модний лук з синім пальто
Зручний та комфортний теплий варіант

Раніше "Телеграф" показував зимову добірку від іншого модного стиліста. Дивіться в наступній статті, з чим носити пуховик цієї зими, щоб мати модний вигляд.

Теги:
#Мода #Стиль #Зима #Тренди