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Трикотажні сукні і замшеві сумки: 5 трендів, яких треба остерігатися у 2024 році (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Наступного року зверніть увагу на об’ємні худі Новина оновлена 02 грудня 2023, 07:55
Наступного року зверніть увагу на об’ємні худі. Фото Freepik

Краще віддайте перевагу об’ємним худі або світшотам

Зима вже увійшла до нашого життя, тому варто поквапитися, щоб освіжити свій гардероб на наступний рік. Важливо пам’ятати, що модні тренди постійно змінюються, тому не всі речі, можливо, будуть актуальні зараз.

Серед речей, які вже давно вийшли з моди і не збираються поповнювати списки актуальних трендів, є як речі із замші, так і трикотажу та натурального хутра. Про це пише unian.

Антитренди взуття 2024

Цієї зими йдуть у минуле облягаючі чоботи на тонкій підошві. Рекомендується віддати перевагу більш вільному взуттю, в якому ваша нога почуватиметься так, як олівець у склянці.

білі чоботи
Фото: instagram.com/shoes_space.ua

Антитренди пуховиків 2024

Популярність прилеглих пуховиків вже згасла. Зараз у тренді оверсайз, тому масивні бомбери або шуби з екохутра виглядають стильніше порівняно з традиційними пуховиками.

шуба з екохутра

Сукні антитренди 2024

Трикотажні сукні, що нагадують туніки, втрачають свою актуальність у світі моди. Натомість варто звернути увагу на в’язані сукні. Комбінування їх із берцями або ботфортами створить стильний образ.

в’язана сукня

Антитренди сумок 2024

Замшеві сумки поступаються своїм місцем сумкам з якісної екошкіри. Ці сумки не тільки доступні за ціною, але й виглядають так, ніби коштують набагато більше.

Чорна сумка

Антитренди в одязі 2024

Светри з малюнками, трикотажем та неякісним плетінням слід залишити в минулому. Перевагу краще віддати об’ємним худі або світшотам. Також можна звернути увагу на базові fluffy-светри.

худи світшот

Раніше "Телеграф" розповідав про антитренди пальта 2023 року. До того ж ми відзначали, які речі вийшли з моди цього сезону.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд