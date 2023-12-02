Трикотажні сукні і замшеві сумки: 5 трендів, яких треба остерігатися у 2024 році (фото)

Краще віддайте перевагу об’ємним худі або світшотам

Зима вже увійшла до нашого життя, тому варто поквапитися, щоб освіжити свій гардероб на наступний рік. Важливо пам’ятати, що модні тренди постійно змінюються, тому не всі речі, можливо, будуть актуальні зараз.

Серед речей, які вже давно вийшли з моди і не збираються поповнювати списки актуальних трендів, є як речі із замші, так і трикотажу та натурального хутра. Про це пише unian.

Антитренди взуття 2024

Цієї зими йдуть у минуле облягаючі чоботи на тонкій підошві. Рекомендується віддати перевагу більш вільному взуттю, в якому ваша нога почуватиметься так, як олівець у склянці.

Антитренди пуховиків 2024

Популярність прилеглих пуховиків вже згасла. Зараз у тренді оверсайз, тому масивні бомбери або шуби з екохутра виглядають стильніше порівняно з традиційними пуховиками.

Сукні антитренди 2024

Трикотажні сукні, що нагадують туніки, втрачають свою актуальність у світі моди. Натомість варто звернути увагу на в’язані сукні. Комбінування їх із берцями або ботфортами створить стильний образ.

Антитренди сумок 2024

Замшеві сумки поступаються своїм місцем сумкам з якісної екошкіри. Ці сумки не тільки доступні за ціною, але й виглядають так, ніби коштують набагато більше.

Антитренди в одязі 2024

Светри з малюнками, трикотажем та неякісним плетінням слід залишити в минулому. Перевагу краще віддати об’ємним худі або світшотам. Також можна звернути увагу на базові fluffy-светри.

Раніше "Телеграф" розповідав про антитренди пальта 2023 року. До того ж ми відзначали, які речі вийшли з моди цього сезону.