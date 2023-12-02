Тренд на елегантність і лаконічність: топ-5 модних ідей манікюру на зиму (фото)

Ідеї манікюру для натхнення

Зима – не привід відмовлятися від манікюру, навіть якщо ви носите рукавички на вулиці. Підкреслити елегантність образу і бути в тренді допоможуть ці ідеї зимового манікюру. Ми вже розповідали про наймодніші відтінки манікюру на грудень, а сьогодні ділимося трендом на елегантність і лаконічність у манікюрі.

"Телеграф" зібрав найтоповіші ідеї зимового манікюру. Надихайтеся перед походом до свого нейл-майстра.

Білий манікюр

Білий манікюр взимку – це дуже модно та стильно. Використовуйте всю палітру білих, молочних, перламутрових відтінків. Розбавити такий манікюр можна недбалими блискітками чи дизайном у стилі френч.

Фото: Pinterest

Усі відтінки блакитного

Блакитний манікюр узимку зробить ваші руки головним акцентом образу. Сміливо вибирайте не лише насичені блакитні відтінки, але й світліші та нюдово-блакитні.

Фото: Pinterest

Червоний манікюр

Червоний манікюр ніколи не виходить із моди, це незмінна класика, яка завжди актуальна. Можете експериментувати з відтінками червоного або зробити матове покриття, це буде дуже ефектно.

Фото: Pinterest

Золото на нігтях

Створити собі святковий настрій можна за допомогою блискіток на нігтях. Зробити блискучий золотий ефект допоможуть різні дизайни та техніки, які вам підкаже ваш нейл-майстер.

Фото: Pinterest

Різнокольоровий манікюр

Такий манікюр підійде модницям-бунтаркам та хуліганкам. Просто нанесіть на 10 пальців 10 відтінків. Причому можна вибирати якусь одну палітру кольорів або взагалі всі різні відтінки. Також незвичайно виглядатиме два відтінки на різних руках, наприклад — білий і чорний, червоний і синій, або будь-які інші відтінки, які вам подобаються.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр зробити на новорічні свята. Найбільш трендові відтінки та дизайни.