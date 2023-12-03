Модні сукні на Новий рік 2024: як створити розкішний образ (фото)

Ідеальна сукня на новорічне свято - це поєднання настрою, кольору, блиску і вашої харизми

Рік Зеленого Дракона пов'язаний передусім із природою, він буде прихильний до жінок, які люблять природність та виховують у собі гармонію з навколишнім середовищем. Але вибір сукні, яка привабить та зацікавить Дракона, дуже важливий.

У новорічну ніч абсолютно всі жінки хочуть бути неповторними. "Телеграф" розповість, як просто створити красивий образ, який пасуватиме саме вам: обирати варіант потрібно передусім враховуючи тип фігури, аби підкреслити переваги та приховати недоліки.

Під час зимових свят хочеться бути яскравою, тож поєднання кольорів також важливе та символічне.

Сукні міді

Цей фасон підійде жінкам, які уміло приховають повненькі ніжки та зроблять силует більш правильної форми, якщо фігура нагадує трикутник, коло, прямокутник. Кольори обирайте різні: червоний, зелений, білий, також можна обрати вечірні сукні з паєтками, так ви будете виблискувати на святі яскравіше за феєрверки.

Міді - вічно жива класика

Трикотажні сукні

Для зрілих жінок – це просто ідеально. Саме трикотажна сукня дозволить знайти саме ту модель, яка ідеально підійде для жінки з формами. Крій може бути абсолютно різним, як і колір – обирайте те, до чого лежить душа. На струнких дівчатах такі варіанти також мають розкішний вигляд.

Трикотажна сукня з блиском

Сукні з відкритими плечима

Ці моделі підійдуть дівчатам сміливим і яскравим, які люблять заявити про себе. Стилісти відзначають, що саме вечірні сукні 2024 з відкритими плечима — модель, непідвладна віку.

Для дівчат, які люблять виклики

Езотерики вважають, що вибір кольору – це теж дуже важливо та символічно.

Зокрема зелений підійде тим, хто шукає гармонію, стабільність, здоров'я і фінансове благополуччя.

Ви можете бути яскравіше за новорічну ялинку

Білий і червоний допоможуть залучити любов, сімейне щастя, нові приємні враження і емоції, а також затишок в домі.

Білий - ніжно і про любов

Коричневий і чорний радять обирати кар'єристкам, для яких важливе зростання в професії і матеріальні блага. Яскраві стрази, паєтки і навіть блискучий "дощик" в якості прикраси — натяк Дракону (символу року), що вам хочеться подорожей, відряджень і зміни обстановки.

Чорний завжди в моді, а з блискітками - просто шик

Раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зелений Дракон подарує справжнє щастя у 2024 році. Дізнайтеся з наступної статті, чи увійшли ви до четвірки щасливчиків.