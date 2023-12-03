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Шапки, шарфи, рукавички: стиліст назвав небанальні тренди зимових аксесуарів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Зимовий аксесуар - це один із ключових елементів зимового гардероба Новина оновлена 03 грудня 2023, 21:18
Зимовий аксесуар - це один із ключових елементів зимового гардероба. Фото Freepik

Вони виведуть ваші образи на новий рівен

Це один з ключових елементів зимового гардероба. А саме – аксесуари для зими. Головні убори, шарфи та рукавички не лише допомагають зігріватися при мінусових температурах, але й мають потужний вплив на атмосферу вашого стилю.

Внесіть тренди у свій зимовий гардероб, закликає український стиліст Матвій Калугін. Одна й та ж куртка може стати нудною, якщо носити її кожен день. Нище представлені кілька варіантів різноманітних теплих аксесуарів, які врятують ситуацію і піднімуть ваші образи на новий рівень! На додаток, ви можете обирати їх в різній фактурності, кольорах та стилі, відповідно до обставин і вашого настрою.

Зимові тренди аксесуарів на зиму 2023-2024

Капори, зокрема грубішого плетіння.

Капори

Капори зі вбудованим шарфом, які є практичним та оригінальним рішенням.

Капори зі вбудованим шарфом

Вузькі шарфи

Вузькі шарфи

Шарфи зі штучного хутра

Шарфи зі штучного хутра

Комірці на застібці, які не дуже практичні, але сподобаються трендсеттерам.

Комірці на застібці

Пухнасті панамки із мохеру чи штучного хутра.

Пухнасті панамки

Хутряні навушники

Хутряні навушники

Пухнасті рукавички, які можуть бути виконані зі вставками овчини чи штучного хутра.

Пухнасті рукавички

Мітенки як трендова та практична альтернатива рукавичкам для тих, хто не випускає телефону з рук.

Мітенки

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі джинси взимку 2024 року. Зазначимо, що білий денім не виходить із моди вже не один сезон.

Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль #Тренди