Будете в центрі уваги: трендові аксесуари, які нададуть яскравого акценту зимовим образам (фото)

Які аксесуари будуть модними у зимовому сезоні

Залишатися стильними зимою жінкам допоможуть модні аксесуари, яких цього сезону дуже багато і на будь-який смак. Ми вже розповідали, в якому кольорі зустрічати Новий рік 2024 року, а сьогодні ділимося, які аксесуари будуть у тренді взимку 2024 року.

Як виявилося, у трендах не лише класичні шапки, рукавички та шарфи, а й інші не менш цікаві речі, пише tsn.ua. Пропонуємо дізнатися про них детальніше, щоб бути на стилі цієї зими.

Мітенки

Створити затишний та стильний образ цієї зими допоможе незвичайний аксесуар – мітенки. Це незвичайні рукавички без пальців, які будуть зручні та красиві. Однак носити їх варто, коли немає сильних морозів. Придивіться до яскравих кольорів, вони зроблять акцент образу.

Фото: Pinterest

Шкіряні рукавички

Це більш класичний варіант рукавичок на зиму. Вибирайте чорні чи коричневі шкіряні рукавички, це базові відтінки, які легко поєднуються у різних зимових образах. Також можна придивитися до білих рукавичок, вони доповнять образи з елегантними пальтами або шубами.

Фото: Pinterest

Широкий шарф

Шарф — невід’ємна частина зимових образів, він не тільки для краси, а й для затишку та тепла. Цієї зими варто придивитися до широких шарфів з натуральних матеріалів. Колірна гама, яка буде на піку трендів — світлі та пастельні.

Фото: Pinterest

Манішка

Ще один незвичайний і теплий аксесуар на зиму, який підійде любителькам нагромадження одягу та мерзлякам. Манішка — це додатковий знімний комір, який чимось нагадує баф чи шарф. Дуже теплий та стильний аксесуар на зиму, який підкреслить ваш образ.

Фото: Pinterest

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