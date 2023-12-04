Будете в центрі уваги: трендові аксесуари, які нададуть яскравого акценту зимовим образам (фото)
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Які аксесуари будуть модними у зимовому сезоні
Залишатися стильними зимою жінкам допоможуть модні аксесуари, яких цього сезону дуже багато і на будь-який смак. Ми вже розповідали, в якому кольорі зустрічати Новий рік 2024 року, а сьогодні ділимося, які аксесуари будуть у тренді взимку 2024 року.
Як виявилося, у трендах не лише класичні шапки, рукавички та шарфи, а й інші не менш цікаві речі, пише tsn.ua. Пропонуємо дізнатися про них детальніше, щоб бути на стилі цієї зими.
Мітенки
Створити затишний та стильний образ цієї зими допоможе незвичайний аксесуар – мітенки. Це незвичайні рукавички без пальців, які будуть зручні та красиві. Однак носити їх варто, коли немає сильних морозів. Придивіться до яскравих кольорів, вони зроблять акцент образу.
Шкіряні рукавички
Це більш класичний варіант рукавичок на зиму. Вибирайте чорні чи коричневі шкіряні рукавички, це базові відтінки, які легко поєднуються у різних зимових образах. Також можна придивитися до білих рукавичок, вони доповнять образи з елегантними пальтами або шубами.
Широкий шарф
Шарф — невід’ємна частина зимових образів, він не тільки для краси, а й для затишку та тепла. Цієї зими варто придивитися до широких шарфів з натуральних матеріалів. Колірна гама, яка буде на піку трендів — світлі та пастельні.
Манішка
Ще один незвичайний і теплий аксесуар на зиму, який підійде любителькам нагромадження одягу та мерзлякам. Манішка — це додатковий знімний комір, який чимось нагадує баф чи шарф. Дуже теплий та стильний аксесуар на зиму, який підкреслить ваш образ.
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