Черевики чи угги? З яким взуттям носити довгий пуховик, щоб не виглядати безглуздо (фото)

Модні тенденції на зиму 2024

З приходом зими модниці постають перед дилемою, як правильно поєднувати зимовий верхній одяг із взуттям, щоб виглядати модно і підкреслити свій стиль. Як виявилось, не все взуття доречно носити з довгими пуховиками. Ми вже розповідали, як носити пуховик цієї зими, а сьогодні ділимося, з яким взуттям краще поєднувати довгі моделі пуховиків.

Як виявилось, до довгих пуховиків підходить на все зимове взуття, пише today.ua. Стилісти радять відмовитися від ботфортів та взуття на високих підборах, яке взимку взагалі не дуже доречне.

З яким взуттям носити довгий пуховик?

Черевики/Челсі

Це чудовий варіант взуття для поєднання з довгим пуховиком. Вибирайте моделі базових відтінків, можна зі шнурками та на грубій підошві, тоді це виглядатиме стильно. Доповнити образ із черевиками допоможе сумка, підібрана в тон взуття.

Фото: Pinterest

Високі чоботи-труби

Чоботи з широкими халявами вже кілька сезонів залишаються на вершині трендів. Ця зручна модель взуття, представлена у різних відтінках, чудово поєднується з довгими пуховиками. Головне підібрати все за кольором, і тоді ви виглядатимете чудово.

Фото: Pinterest

Угги

На піку популярності цієї зими вкорочені угги. Це зручне та тепле взуття, яке чудово підійде, як до довгих, там і до більш коротких варіацій пуховиків. Відмінно такі угги виглядатимуть з пуховиком, який доповнений поясом на талії.

Фото: Pinterest

Кросівки

Зимовий варіант кросівок з хутром або теплими вкладками чудово підійде до пуховика. Відмінним варіантом стануть кроси на грубій підошві, які і ноги захистять від холоду і намокання, і з пуховиком виглядатимуть чудово.

Фото: Pinterest

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