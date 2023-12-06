Окрім звичайної шапки та шарфу: які зимові аксесуари виведуть ваші образи на новий рівень (фото)

Найкращі 9 трендів, на які варто звернути увагу

Зимові аксесуари – один із ключових елементів гардероба в холодну пору року. Рукавички, шарфи та шапки не лише зігрівають у мінусову температуру, а й здатні радикально змінити настрій вашого образу.

Стиліст Матвій Калугін зазначає, що якщо щодня носити ту саму куртку, вона реально може набриднути. А ось кілька варіантів різнопланових теплих аксесуарів врятують ситуацію і виведуть ваші образи на новий рівень — до того ж ви можете підбирати їх у різній фактурі, кольорах та естетиці, під різні випадки та настрій.

Що буде модно 2024 року — для підлітків і не лише

На які тренди варто звернути увагу:

капори , зокрема грубішого плетіння;

, зокрема грубішого плетіння; капори з вбудованим шарфом — практичне та оригінальне рішення;

вузькі шарфи ;

; шарфи зі штучного хутра;

комірці на застібці;

на застібці; пухнасті панамки з мохеру або штучного хутра;

хутряні навушники ;

; пухнасті рукавички, які можуть бути виконані зі вставками овчини або штучного хутра;

мітенки як трендова та практична альтернатива рукавичкам.

Капор щільного плетіння — тепло та стильно

Зручно та практично

Вузький шарф додасть цікавинку до образу

Шарфи зі штучного хутра в тренді

Не дуже практично, але сподобається трендсеттерам

Пухнаста зимова панамка освіжить образ

Зимові хутряні навушники можуть бути оригінальними

Модні пухнасті рукавиці

Мітенки для тих, хто не випускає телефон із рук

Стиліст нагадує: не варто гнатися за всіма трендами, які ви бачите. Сприймайте інформацію критично, вибирайте відповідні речі під свій стиль та спосіб життя, щоб привносити до своїх образів ті тренди, які вам реально подобаються та підходять.

Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти модну зимову капсулу цього сезону. Дивіться в статті, що носити взимку 2024 — стильні формули на кожен день і не тільки.