Овчина, еко і вінтажне хутро: як носити теплий тренд по-сучасному (фото)

Дуже актуальними є аксесуари з текстурою хутра

У останні кілька сезонів великою популярністю користуються хутряні речі. Навіть найвідоміші модні бренди, типу трендсеттера Khaite включають у свою колекцію хутряні штани, підтверджуючи цю модну тенденцію.

Однак, якщо йдеться про більш практичні тренди, особливо популярним є верхній одяг, зокрема шуби з овчини, еко та вінтажне хутро. Переважають лаконічні моделі різної довжини, включаючи кроп-топи та максішуби. Цим ділиться український стиліст Ната Москаленко.

Не менш актуальні також аксесуари із текстурою хутра, такі як сумки, взуття та головні убори. Ці елементи додають образам шарму та стилю, підкреслюючи загальний тренд у використанні хутра у моді.

Як стильно носити хутро взимку 2023/2024

Раніше ми зазначали, що популярність прилеглих пуховиків вже згасла. Зараз у тренді оверсайз, тому масивні бомбери або шуби з екохутра виглядають стильніше порівняно з традиційними пуховиками. "Телеграф" писав про тренди, яких треба остерігатися у 2024 році. Також ми розповідали про антитренди пальта 2023 року.