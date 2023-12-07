"50 відтінків вишневого": топовий манікюр, від якого важко відірвати погляд (фото)
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Жінок, які не люблять червоний, фактично немає
Кольоровою палітрою нігтів уже нікого не здивуєш у наш час, адже варіантів, щоб мати стильний вигляд, — безліч. Обираючи той чи інший дизайн, одні жінки орієнтуються на пору року, інші ретельно "бігають" за трендами, а дехто дотримується класики та не любить експерименти.
Проте рідко зустрінеш жінку, яка не любить червоного – кольору лідерства, сили та пристрасті. І відтінків його – безліч. "Телеграф" зібрав варіанти червоного манікюру, які пасуватимуть і в будні, і в свята.
До речі, червоний та бордовий є фаворитами у чоловіків, тому не соромтеся заявити про себе.
Чорно-вишневий
Чорний колір сам по собі має похмурий вигляд, але якщо його розбавити червоними відтінками, він заграє по-новому та матиме дуже стильний вигляд.
Такий варіант чудово прикрасить і короткі, і довгі нігтики. І він точно для фатальних жінок, які люблять ризикувати.
Яскраво-червоний
Яскраво червоний дуже полюбляють молоді дівчата, які хочуть вразити та звернути на себе увагу. Чому б ні. Але якщо обираєте такий самодостатній варіант, то не варто перевантажувати його блискітками та іншим декором. Що занадто, то нездраво.
Червоний френч
Французький манікюр буде модним завжди. Його можна зробити і в червоних кольорах. Він є універсальним та підійде до будь-якого образу – як урочистого, так і буденного.
Зі стразами та гліттером
Тут головне – не переборщити. Гліттер має виграшний вигляд на матовій основі, його можна поєднати з художнім розписом та об’ємним декором.
Раніше "Телеграф" писав про трендові ідеї декору нігтів восени. Показати свою індивідуальність на кінчиках пальців можна за допомогою нейнл-арту.