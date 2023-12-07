"50 відтінків вишневого": топовий манікюр, від якого важко відірвати погляд (фото)

Жінок, які не люблять червоний, фактично немає

Кольоровою палітрою нігтів уже нікого не здивуєш у наш час, адже варіантів, щоб мати стильний вигляд, — безліч. Обираючи той чи інший дизайн, одні жінки орієнтуються на пору року, інші ретельно "бігають" за трендами, а дехто дотримується класики та не любить експерименти.

Проте рідко зустрінеш жінку, яка не любить червоного – кольору лідерства, сили та пристрасті. І відтінків його – безліч. "Телеграф" зібрав варіанти червоного манікюру, які пасуватимуть і в будні, і в свята.

До речі, червоний та бордовий є фаворитами у чоловіків, тому не соромтеся заявити про себе.

Чорно-вишневий

Чорний колір сам по собі має похмурий вигляд, але якщо його розбавити червоними відтінками, він заграє по-новому та матиме дуже стильний вигляд.

Такий варіант чудово прикрасить і короткі, і довгі нігтики. І він точно для фатальних жінок, які люблять ризикувати.

Стигла вишня

Яскраво-червоний

Яскраво червоний дуже полюбляють молоді дівчата, які хочуть вразити та звернути на себе увагу. Чому б ні. Але якщо обираєте такий самодостатній варіант, то не варто перевантажувати його блискітками та іншим декором. Що занадто, то нездраво.

Вічний тренд

Червоний френч

Французький манікюр буде модним завжди. Його можна зробити і в червоних кольорах. Він є універсальним та підійде до будь-якого образу – як урочистого, так і буденного.

Жіночно та елегантно

Зі стразами та гліттером

Тут головне – не переборщити. Гліттер має виграшний вигляд на матовій основі, його можна поєднати з художнім розписом та об’ємним декором.

Зі стразами

Раніше "Телеграф" писав про трендові ідеї декору нігтів восени. Показати свою індивідуальність на кінчиках пальців можна за допомогою нейнл-арту.