Названо 5 трендів прикрас на зиму, які підвищать градус вашого стилю (фото)

Не варто нехтувати прикрасами навіть у люті морози

Прикраси, як і взуття та модні сумки, — речі, в які варто інвестувати! Адже вони можуть кардинально змінити настрій та стильовий вектор образу, зробити його сучасним та, навіть, трендовим.

Експерти блогу про моду і стиль pumpyourstyle з досвіду зазначають, що дівчата часто нехтують прикрасами при створенні своїх образів, особливо в холодні пори року. Але це дарма. Вони назвали п'ять модних та актуальних трендів прикрас, які додадуть цікавинку в образ і зроблять його сучасним.

Різнопарні сережки

Така маленька деталь, як різнопарні сережки, додасть нотку сучасності в образ.

Багатошарові ланцюжки

Найвигідніше цей стильовий прийом буде мати вигляд на власницях невеликого бюста.

Браслет як верхній шар

Стильовий прийом "браслет на піджак чи пальто" додає вишуканості та елегантності в образ.

Перли

Перли зазвичай додають статус та вік. Аби нейтралізувати ці особливості, перли варто стилізувати з речами з кардинально іншою естетикою — кежуал, спорт чи драма.

Квіти

Якщо ви любите романтичний стиль та флористичні принти — ваш час настав! Квіти стрімкими кроками завойовують подіуми та наші вуха і шиї.

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