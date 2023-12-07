Названо 5 трендів прикрас на зиму, які підвищать градус вашого стилю (фото)
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Не варто нехтувати прикрасами навіть у люті морози
Прикраси, як і взуття та модні сумки, — речі, в які варто інвестувати! Адже вони можуть кардинально змінити настрій та стильовий вектор образу, зробити його сучасним та, навіть, трендовим.
Експерти блогу про моду і стиль pumpyourstyle з досвіду зазначають, що дівчата часто нехтують прикрасами при створенні своїх образів, особливо в холодні пори року. Але це дарма. Вони назвали п'ять модних та актуальних трендів прикрас, які додадуть цікавинку в образ і зроблять його сучасним.
Різнопарні сережки
Така маленька деталь, як різнопарні сережки, додасть нотку сучасності в образ.
Багатошарові ланцюжки
Найвигідніше цей стильовий прийом буде мати вигляд на власницях невеликого бюста.
Браслет як верхній шар
Стильовий прийом "браслет на піджак чи пальто" додає вишуканості та елегантності в образ.
Перли
Перли зазвичай додають статус та вік. Аби нейтралізувати ці особливості, перли варто стилізувати з речами з кардинально іншою естетикою — кежуал, спорт чи драма.
Квіти
Якщо ви любите романтичний стиль та флористичні принти — ваш час настав! Квіти стрімкими кроками завойовують подіуми та наші вуха і шиї.
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