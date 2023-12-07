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Названо 5 трендів прикрас на зиму, які підвищать градус вашого стилю (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
В тренді - різнопарні сережки та браслети як верхній шар Новина оновлена 07 грудня 2023, 20:37
В тренді - різнопарні сережки та браслети як верхній шар. Фото Freepik

Не варто нехтувати прикрасами навіть у люті морози

Прикраси, як і взуття та модні сумки, — речі, в які варто інвестувати! Адже вони можуть кардинально змінити настрій та стильовий вектор образу, зробити його сучасним та, навіть, трендовим.

Експерти блогу про моду і стиль pumpyourstyle з досвіду зазначають, що дівчата часто нехтують прикрасами при створенні своїх образів, особливо в холодні пори року. Але це дарма. Вони назвали п'ять модних та актуальних трендів прикрас, які додадуть цікавинку в образ і зроблять його сучасним.

Різнопарні сережки

Така маленька деталь, як різнопарні сережки, додасть нотку сучасності в образ.

Різнопарні сережки чорні окуляри

Багатошарові ланцюжки

Найвигідніше цей стильовий прийом буде мати вигляд на власницях невеликого бюста.

Багатошарові ланцюжки на шиї

Браслет як верхній шар

Стильовий прийом "браслет на піджак чи пальто" додає вишуканості та елегантності в образ.

Браслет на руці

Перли

Перли зазвичай додають статус та вік. Аби нейтралізувати ці особливості, перли варто стилізувати з речами з кардинально іншою естетикою — кежуал, спорт чи драма.

перли намисто

Квіти

Якщо ви любите романтичний стиль та флористичні принти — ваш час настав! Квіти стрімкими кроками завойовують подіуми та наші вуха і шиї.

квіти прикраси

Раніше ми писали про антитренди. Дізнайтесь, які модні тенденції вже точно застаріли навіть для 2023 року.

Теги:
#Прикраси #Браслети #Сережки #Тренди #Ланцюжки