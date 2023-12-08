Яскравий манікюр на Різдво: 6 ідей, з якими ви будете ще прекраснішими (фото)

Свята приходять, тому і дизайн на нігтях має відповідати різдвяній атмосфері

Зимовий сезон тільки набирає обертів, і Різдво 25 грудня стає одним із найочікуваніших днів у році для багатьох із нас. Це також чудовий привід стильно вбратися і створити гарний манікюр.

"Телеграф" пропонує вам ідеї дизайну та покриття нігтів, які ідеально впишуться в атмосферу свята. Представляємо топ 6 святковий та яскравих трендів.

Золоте на червоному

Червоний та золотий – це комбінація кольорів, яка практично завжди асоціюється з новорічними святами. Дуже стильними варіантами різдвяного дизайну нігтів можуть бути червоні лакові покриття із зображенням золотих зірок, які символізують Вифлеємську зірку. Також актуальним є френч із золотими кінчиками нігтів на червоній основі.

Блакитний та синій манікюр

Блакитний відтінок традиційно асоціюється із зимою. Можна внести інші відтінки, такі як білий, сріблястий або чорний.

Сірі нігті

Любителькам класичних відтінків і елегантного стилю неодмінно сподобається сірий манікюр. Цей колір випромінює особливу енергетику: холодну і недоступну, але водночас чуттєву та жіночну. Білі сніжинки та зірки, золотий декор або контрастні візерунки надають йому яскравості та оригінальності.

Зелені нігті

Традиційно асоційований з ялинками та святами смарагдово-зелений колір є чудовою основою для різдвяного манікюру. Можна впровадити білі та сріблясті відтінки, а також прикраси у вигляді сніжинок, гілок, оленів та фантазійних візерунків.

Різдвяна пастель

Щоб додати "родзинки" до цих простих кольорів, можна внести елементи дизайну, такі як смуги, що нагадують обгортковий папір.

Малюнки на різдвяну тематику

З Різдвом традиційно пов’язують зірки, сніг, прикраси, ялинки та подарунки, і все це можна втілити на нігтях у формі мінімалістичних композицій або поєднань кольорів (наприклад, червоно-білого, синьо-білого, зелено-червоного тощо). Додатково можна прикрасити нігті блисками, стразами, фольгою або пластівцями. Різдвяний блиск включає всі класичні відтінки сезону, такі як смарагдовий, рубіновий, золотий і срібний, і має чудовий вигляд на тлі нейтральної бази.

Раніше ми писали, які дизайни манікюру вийшли з моди. Вони перетворять вас на колгоспницю.