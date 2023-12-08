Рус

У чому зустріти 2024 рік: Андре Тан дав поради, як задобрити Дракона святковим образом (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Новорічний образ буде щасливим Новина оновлена 08 грудня 2023, 20:19
Новорічний образ буде щасливим. Фото Freepik

Дізнайтесь, як залучити удачу, обрав правильний колір, матеріал і аксесуари

Новий 2024 рік буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Він уособлює удачу, і щоб залучити її, важливо обрати новорічне вбрання в відповідних відтінках та матеріалах.

Про це розповів український дизайнер Андре Тан. Експерт у сфері моди дає рекомендації, що вдягнути у цю новорічну ніч, щоб задобрити символ наступного року — могутнього Дракона.

Кольори

  • Чорний — це універсальний колір, який підійде до будь-якого образу та символізує силу, елегантність і містичну енергію.
  • Червоний — символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.
  • Зелений — колір миру, спокою і самого Дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).
  • Золотий — колір багатства та процвітання. Одягайте його, якщо хочете залучити у своє життя достаток і благополуччя, але все ж варто використовувати його акцентно.
кольорові сукні

Пірʼя

Це один з улюблених елементів Дракона. Він надає будь-якому образу розкіш і статусність.

Пірʼя на одязі

Блиск і паєтки

Вони нагадують драконячу луску, а значить, точно не залишать їх володаря байдужим. До того ж це дуже святково та яскраво.

Блиск паєтки на одязі

Оксамит, шовк, атлас та парча

Зелений Дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері-образом. Тому, щоб задобрити символ року, Андре Тан радить зупинитися на дорогих і ефектних тканинах.

Оксамит шовк атлас парча чорні сукні

Яскраві аксесуари

Обов'язково до образу додавайте яскраві аксесуари — кільця, браслети, кольє. Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу Дракона і схилить удачу на вашу сторону.

золоті прикраси

Раніше ми писали про тренди прикрас зими 2024 року. Дізнайтесь, які обрати, щоб завжди мати стильний вигляд.

Теги:
#Мода #Новий рік #Андре Тан #Свята #Тренди