У чому зустріти 2024 рік: Андре Тан дав поради, як задобрити Дракона святковим образом (фото)
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Дізнайтесь, як залучити удачу, обрав правильний колір, матеріал і аксесуари
Новий 2024 рік буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Він уособлює удачу, і щоб залучити її, важливо обрати новорічне вбрання в відповідних відтінках та матеріалах.
Про це розповів український дизайнер Андре Тан. Експерт у сфері моди дає рекомендації, що вдягнути у цю новорічну ніч, щоб задобрити символ наступного року — могутнього Дракона.
Кольори
- Чорний — це універсальний колір, який підійде до будь-якого образу та символізує силу, елегантність і містичну енергію.
- Червоний — символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.
- Зелений — колір миру, спокою і самого Дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).
- Золотий — колір багатства та процвітання. Одягайте його, якщо хочете залучити у своє життя достаток і благополуччя, але все ж варто використовувати його акцентно.
Пірʼя
Це один з улюблених елементів Дракона. Він надає будь-якому образу розкіш і статусність.
Блиск і паєтки
Вони нагадують драконячу луску, а значить, точно не залишать їх володаря байдужим. До того ж це дуже святково та яскраво.
Оксамит, шовк, атлас та парча
Зелений Дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері-образом. Тому, щоб задобрити символ року, Андре Тан радить зупинитися на дорогих і ефектних тканинах.
Яскраві аксесуари
Обов'язково до образу додавайте яскраві аксесуари — кільця, браслети, кольє. Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу Дракона і схилить удачу на вашу сторону.
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