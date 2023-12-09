Пуховик набрид: шість трендів верхнього одягу, які можна носити зараз (фото)

Не мерзніть цієї пори в стильному теплому одязі

Трендовий верхній одяг, такий як шкіряні тренчі, довгі пальта та бомбери, вже можна помітити на вулицях світових модних столиць, таких як Мілан, Париж, Лондон і Нью-Йорк. Ці та інші моделі також активно представлені на подіумах сезону зима 2023-24. Незалежно від особистих уподобань, ви точно захочете включити одну з цих 6 тенденцій верхнього одягу у свій гардероб.

Сучасний верхній одяг є невід'ємною частиною будь-якого зимового образу. Хоча пуховики залишаються популярними в цей період, існує безліч інших стильних та, головне, теплих варіантів верхнього одягу для холодного сезону. Про це розповіли експерти блогу про моду і стиль PUMP. Названо найгарячіші тренди верхнього одягу на зиму 2024 року.

Максіпальто

Шкіра

Штучне хутро

Дублянка

Коротке пальто

Бомбер

Якщо ви все ще вважаєте, що пуховик не може бути стильним та теплим вибором, дозвольте розвіяти ваші сумніви. Ті часи, коли цей тип верхнього одягу асоціювався лише зі спортом, вже минули. Сучасні бренди пропонують сучасні моделі пуховиків, які можуть доповнити різний стиль в одязі.