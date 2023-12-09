Лаковане чи крокодиляча шкіра: яке зимове взуття буде модним в 2024 році
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розповідаємо, яке зимове взуття модне взимку 2024
Хочеться бути в тренді в будь-яку пору року, навіть взимку, коли треба максимально утеплятися. Проте, не все взуття має модний вигляд. Раніше ми розповідали про одяг, що буде в тренді в наступному році. Тепер поговоримо про взуття.
Варто обирати чоботи з гострим носком та з крокодилової шкіри. Про це розповіли на apostrophe.
Яке взуття модне взимку 2024
Черевики з крокодилової шкіри
Стильний тренд 90-х повертається в моду. Для підкреслення елегантності, слід обирати високі чоботи. Вони ідеально пасуватимуть і під сукні довжини міні, і максі. Ця модель виглядає по-особливому гарно в коричневому та зеленому відтінках.
Ковбойські чоботи
Ковбойські чоботи ідеально підходять для теплої зими. В них загострений носок та невисокий скошений каблук. Такі чоботи можна носити як з короткими спідницями, так і з довгими сукнями чи брюками.
Черевики для вечірки
Для більш вишуканого образу слід обрати чоботи для вечірки. Вони можуть бути в кольору металік або в золотистому відтінку. Якщо вам подобається велика кількість уваги, можна обирати таке взуття як яскравий акцент до повсякденного одягу.
Байкерські чоботи
Піку своєї популярності набирають байкерські чоботи. Вони зроблені з товстої шкіри та мають рівний каблук. Також модними вважаються моделі, що прикрашені пряжками та блискавками.
Лаковане взуття
Також в моду повертається лаковане взуття. Чорна сукня-футляр ідеально пасуватиме під лаковані ботильйони. Якщо ви любитель неформальних луків, черевики на тракторній підошві або чоботи з вузьким носком — ідеальний варіант для вас.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка сумка стала неочікуваним трендом зими 2023-2024. Ми поділилися, який аксесуар став модним в повсякденному носінні.