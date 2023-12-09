Лаковане чи крокодиляча шкіра: яке зимове взуття буде модним в 2024 році

Розповідаємо, яке зимове взуття модне взимку 2024

Хочеться бути в тренді в будь-яку пору року, навіть взимку, коли треба максимально утеплятися. Проте, не все взуття має модний вигляд. Раніше ми розповідали про одяг, що буде в тренді в наступному році. Тепер поговоримо про взуття.

Варто обирати чоботи з гострим носком та з крокодилової шкіри. Про це розповіли на apostrophe.

Яке взуття модне взимку 2024

Черевики з крокодилової шкіри

Стильний тренд 90-х повертається в моду. Для підкреслення елегантності, слід обирати високі чоботи. Вони ідеально пасуватимуть і під сукні довжини міні, і максі. Ця модель виглядає по-особливому гарно в коричневому та зеленому відтінках.

Чоботи з крокодилової шкіри

Ковбойські чоботи

Ковбойські чоботи ідеально підходять для теплої зими. В них загострений носок та невисокий скошений каблук. Такі чоботи можна носити як з короткими спідницями, так і з довгими сукнями чи брюками.

Трендові ковбойські чоботи

Черевики для вечірки

Для більш вишуканого образу слід обрати чоботи для вечірки. Вони можуть бути в кольору металік або в золотистому відтінку. Якщо вам подобається велика кількість уваги, можна обирати таке взуття як яскравий акцент до повсякденного одягу.

Трендові яскраві ботильйони

Байкерські чоботи

Піку своєї популярності набирають байкерські чоботи. Вони зроблені з товстої шкіри та мають рівний каблук. Також модними вважаються моделі, що прикрашені пряжками та блискавками.

Стильні байкерські чоботи

Лаковане взуття

Також в моду повертається лаковане взуття. Чорна сукня-футляр ідеально пасуватиме під лаковані ботильйони. Якщо ви любитель неформальних луків, черевики на тракторній підошві або чоботи з вузьким носком — ідеальний варіант для вас.

Модні лаковані чоботи

Раніше "Телеграф" розповідав, яка сумка стала неочікуваним трендом зими 2023-2024. Ми поділилися, який аксесуар став модним в повсякденному носінні.