Що купити для свята, щоб носити потім: ці речі ви точно впишете у повсякденні образи (фото)

Список речей, які створять вам святковий образ

Попереду – сезон корпоративів та свят. І багатьом модницям, які вже думають, у чому зустріти Новий рік 2024, хочеться оновити свій гардероб. Щоб не купувати речі "на один раз", потрібно підійти до придбання грамотно та продумати свій святковий образ.

Стиліст Ольга у своєму блозі в Instagram пропонує список речей, які створять вам яскравий святковий лук. І як приємний бонус — ви точно зможете вписати їх у свої буденні образи:

Перше – це речі яскравого, насиченого червоного кольору. Такий відтінок – один із головних трендів сезону. Наприклад, червоний светр — додайте атласну спідницю, яскравий макіяж, зачіску і маємо святковий образ. А з джинсами та чоботями маємо гарний акцент для повсякденного образу.

Так само можна грати з кольором металік. Ще один тренд сезону, який у розпалі. Але якщо червоний — це класика, що стала трендом, то металік, швидше за все, скоро згасне. Тому, якщо було бажання включити цей тренд у гардероб — святкові образи те, що потрібно. Светр, штани, спідниця – точно стануть гарним акцентом і потім їх можна вдягнути у повсякденні образи.

Речі з атласу. Ця глянсова тканина за правильної стилізації має дуже високий рівень святковості. Чорна сорочка з атласу навіть у компанії джинсів, але з об’ємними прикрасами та красивим макіяжем створить небанальний святковий лук. Тим більше у багатьох є сукні чи атласні спідниці із минулих сезонів. Тепер їх можна стилізувати, і в компанії червоного светра з першого пункту ви отримаєте потрапляння в "яблучко".

Мереживо – ще одна фактура, яка надає образам святковості. І її потім легко вписати у щоденні образи. Найпростіше взяти мереживний топ, особливо якщо мереживо поєднане з атласом, шовком або будь-якою глянсовою фактурою. У звичайних образах у поєднанні з джинсами, штанами та піджаком така річ додасть вам елегантності та жіночності.

Нестандартні фактури – светр з об’ємним плетінням, худі з бахромою, сорочка з виразними оборками – такі акцентні речі красиво виглядають у святкових образах. І якщо ви давно хотіли спробувати щось незвичайне, то це можливість отримати святковий образ та щось нестандартне у свій гардероб.

А далі носимо за формулою: один акцент, а все інше — база. Приклади зібрані для вас на фото нижче.

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